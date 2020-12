29-Jähriger beißt und tritt Polizeibeamte

Rötha

In Rötha randalierte am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr ein 29-jähriger Venezolaner in einer Supermarktfiliale. Er konsumierte öffentlich Alkohol, was gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises Leipzig verstieß.

Den hinzugezogenen Polizeibeamten verweigerte er, seine Personalien anzugeben. Er griff die Beamten an, indem er sie schubste, nach ihnen trat, sie bespuckte sowie diese biss.

Der 29-Jährige wurde daraufhin in das Zentrale Polizeigewahrsam gebracht. Er muss sich neben eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte auch wegen eines Verstoßes gegen die Allgemeinverfügung des Landkreises Leipzig verantworten.

