3000 Kilometer von Neukirchen nach Neukirchen

Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) brachte Frühstück vorbei. Eine schöne Geste, wie Malte Boßert und Tilmann Reichert finden. Das gehört zu den vielen schönen Erlebnissen, die die beiden Studenten auf ihrer Deutschlandtour hatten. Immerhin waren die jungen Männer mehr als einen Monat kreuz und quer mit dem Fahrrad im Bundesgebiet unterwegs – von einem Neukirchen zum anderen. Davon gibt es in Deutschland immerhin 46. Am Wochenende geht ihre Radrundreise in Neukirchen in Schleswig-Holstein zu Ende.

Frühstück von der Bornaer Oberbürgermeisterin

Die Bornaer Rathauschefin hatte zwar nicht viel Zeit; dass sie aber persönlich in Neukirchen bei den beiden Pedalrittern vorbeischaute, gefiel ihnen schon. Als sie anschließend im Pfarrhaus vorbeischauten, platzten sie gewissermaßen in einen Hauskreis. Der zeigte sich höchst interessiert an den beiden modernen Abenteurern, die auf ihrer Reise durch Deutschland mehr als 3000 Kilometer zurückgelegt haben. „Anschließend wurde uns die Kirche gezeigt“, so Boßert, nicht nur die in Neukirchen, sondern auch das Gotteshaus im benachbarten Wyhra.

Übernachtung bei der Feuerwehr

In Neukirchen übernachteten Boßert und Reichow bei der Feuerwehr. Dort bauten sie ihr Zelt unter einem Unterstand auf, weil Regen angekündigt war, der dann glücklicherweise nicht kam. In jedem Fall seien sie ausgesprochen freundlich aufgenommen worden – im Bornaer Neukirchen wie auch in fast allen anderen Orten mit diesem Namen. Das dürfte auch daran liegen, dass es sich beim Gros der Ortschaften mit dem Namen Neukirchen um kleinere Orte und damit um Dörfer handelt. So fand sich in Bayern ein Ort mit dem Namen, der gerade einmal sechs Bewohner zählt. „Eigentlich nur ein paar Häuser“, so Malte Boßert.

Malte Boßert (links) und Tilmann Reichow in Neukirchen bei Borna.

Bis 150 Kilometer täglich gefahren

Neukirchen bei Borna darf deshalb fast schon als groß gelten. Etwa 1000 Einwohner sind dort registriert. Natürlich aber gibt es auch Städte mit dem verbreiteten Namen – Neukirchen im Erzgebirge etwa, das mehr als 7000 Einwohner hat oder auch Neukirchen-Vlyn (28 000 Einwohner), die Stadt, in der Boßert und Reichow ihre Tour begonnen haben. Bei der legten sie täglich zwischen 60 und 150 Kilometer zurück. Ob aus ihren Erlebnissen, die sie täglich auch in einem umfangreichen Blog festgehalten haben, am Ende auch ein gedrucktes Buch wird, steht nicht fest.

