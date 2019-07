Borna

In Borna ist bereits am vergangenen Donnerstag ein 36-Jähriger überfallen worden. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mitteilte, war der Mann in der Nacht 1 Uhr in der Straße Am Breiten Teich unterwegs, als er von Unbekannten angesprochen wurde.

Täter stoßen das Opfer zu Boden

Die Täter forderten den Mann auf stehen zu bleiben. Als er das nicht tat, wurde er zu Boden gestoßen. Die Unbekannten hatten ihm Zigaretten, seine Ausweise und Bargeld in mittlerer zweistelliger Höhe abgenommen.

Polizei sucht nach helfendem Paar

Zuvor kam ihm noch ein Paar zu Hilfe. Genau dieses Paar (m/w, etwa 40 Jahre) sucht die Polizei als wichtige Zeugen. Auch weitere Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna, Tel. (03433) 244-0 zu melden.

Von thl