400 Haushalte bei Neukieritzsch von Internet-Störung betroffen

Neukieritzsch/Kahnsdorf/Großzössen Lobstädt

Die Telefon- und Internetstörung im Raum Neukieritzsch ist umfangreicher als zunächst angenommen. Während die Telekom auf LVZ-Anfrage am Montag nur von Anschlüssen in Großzössen sprach, die seit dem 30. Oktober nicht funktionieren, räumte das Unternehmen erst am Dienstag auf erneute Nachfrage ein, dass mehrere Orte betroffen sind.

Die Rede ist jetzt von rund 400 Kunden in Großzössen, Kahnsdorf, Lobstädt und in Neukieritzsch. Bei vielen von denen hat sich mittlerweile eine Menge Frust angestaut. Vor allem, weil die Reparatur des Schadens so lange dauert. Seit vergangenen Mittwoch sind die Leitungen gestört.

Es könne immer mal zu einer Störung kommen, sagt beispielsweise Frank Maddau, ein Unternehmer aus Kahnsdorf. „Es macht mich aber sauer, dass sich tagelang nichts rührt“, fügt er hinzu. Anke Jesniczek betreibt ein Versicherungsbüro in Kahnsdorf. Sie fahre jetzt fast täglich zur Hauptstelle nach Leipzig, um ihre Kunden von dort aus zu betreuen.

Hauptkabel bei Großzössen bei Bauarbeiten beschädigt

Ursache der aktuellen Störung ist laut Telekom ein Kabelschaden, der bei einer Baumaßnahme an der Kreisstraße 7930 zwischen Lobstädt und Großzössen entstanden sei. Rund 70 Meter vor dem Abzweig nach Großzössen sei ein Hauptkabel beschädigt worden.

Dort lässt der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) gerade eine Wasserleitung verlegen. An der Stelle kurz vor Großzössen kreuzt die Leitung die Kreisstraße. Das Rohr sollte in geschlossener Bauweise unter der Straße durch das Erdreich geschossen werden. Dass hier auch Telekommunikationskabel lagen, war bekannt. Aber: „Die Kabel lagen nicht so, wie sie in den Plänen verzeichnet waren“, sagt Matthias Renger vom ZBL. Und so traf das Schutzrohr für die Wasserleitung das Telekomkabel.

Schadensstelle liegt mitten unter der Kreisstraße

Der Schaden wurde sehr schnell gemeldet, und die schadhafte Stelle wurde noch am Mittwoch gefunden, sagen Mitarbeiter des Unternehmens Freitag aus Zwenkau, das seit Montag für die Telekom an der Reparatur des Schadens arbeitet. Weil die schadhafte Stelle mitten unter der Kreisstraße liegt, musste eine Baustelle mit halbseitiger Sperrung eingerichtet werden.

Unter der Kreisstraße 7930 bei Großzössen wurde bei Bauarbeiten eine Telekom-Leitung zerrissen. Der Kabelstrang zwischen Lobstädt und Großzössen wird ausgetauscht. Quelle: André Neumann

Das Problem dabei: Bis zum Wochenende war in Borna die Sachsenallee gesperrt und die Kreisstraße eine der wichtigen Umfahrungen. Deswegen, so hieß es am Dienstag auf der Baustelle, konnten die Arbeiten bei Großzössen erst am Montag beginnen, als die Sachsenallee wieder frei war.

Offenbar kann die Leitung nicht geflickt werden, sondern es wird der gesamte Strang zwischen einer Station in Lobstädt und einer in Großzössen ausgewechselt. Dazu muss an beiden Enden der mehrere hundert Meter langen Strecke geschachtet werden.

Betroffene rufen Störungshotline der Telekom an – und werden vertröstet

Seit Mittwoch voriger Woche rufen etliche Betroffene immer wieder die Störungshotline der Telekom an. Erst, erinnert sich Marita Landrock aus Kahnsdorf, habe man die Beseitigung der Störung stundenweise angekündigt, dann wurde der Termin von einem Tag auf den anderen verschoben.

Die aktuellste Aussage hatte am Dienstag Valeska Költzsch von der Firma Blauwasser Seemanagement in Kahnsdorf. Bis Mittwochabend wolle der Netzbetreiber den Schaden jetzt beheben, sei ihr gesagt worden. Der LVZ bestätigte das Unternehmen diesen Termin nicht.

Stattdessen teilte Sprecherin Michaela Weidenbrück mit: „Die Arbeiten laufen und werden voraussichtlich in dieser Woche abgeschlossen.“ Wegen der aufwendigen Instandsetzung könne ein konkretes Datum nicht genannt werden.

Von André Neumann