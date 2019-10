Borna

Durch einen Böller wurden am Donnerstag zwei Personen verletzt, die sich um 18.30 Uhr in der Deutzener Straße in Borna aufhielten.

Täter ist der Polizei namentlich bekannt

Ein 47-jähriger namentlich bekannter Tatverdächtiger warf einen etwa 15 Zentimeter langen Böller in einen Park neben dem dortigen Einkaufsmarkt auf eine Gruppe von sieben Jugendlichen, die sich dort aufgehalten haben. Eine 15-Jährige bekam Teile des Böllers ab, und wurde dadurch am Rücken verletzt. Ein 22-Jähriger erlitt durch den lauten Knall eine Verletzung am Ohr, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Rettungskräfte wurden hinzugezogen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 47-Jährigen ein.

Von lvz