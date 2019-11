500 Demonstranten im Leipziger Revier – Polizei versucht zu stoppen

Neukieritzsch

Rund 200 Umweltschützer haben sich am Sonnabendmorgen von Leipzig zu Protesten nach Neukieritzsch aufgemacht. Auch an anderen Orten sind Demonstrationen für einen sofortigen Kohleausstieg geplant. Die Polizei ist mit vielen Kräften aus mehreren Bundesländern im Einsatz. Das Bündnis „Ende Gelände“ hatte im Vorfeld angekündigt, Tagebaue und Kraftwerke blockieren zu wollen. In der Region gibt es Sorgen, dass es zu Gewalt kommen kann. Ziel der Bundesregierung ist ein Kohleausstieg bis 2038.

In Neukieritzsch mussten die inzwischen rund 500 Teilnehmer zunächst am Bahnhof ausharren. Die Polizei verlangte einen Versammlungsleiter zu sprechen, der aber erstmal nicht benannt wurde. „Ende Gelände“ hatte für das Leipziger Revier Mahnwachen, Menschenketten und Blockaden angekündigt. Die Veranstalter rechnen mit mehreren hundert Demonstranten. Inzwischen ist ein Demonstrationszug gestartet, den die Polizei immer wieder zu stoppen versucht.

Vor Ort ist auch Juliane Nagel, Landtagsabgeordnete der Linken aus Leipzig als parlamentarische Beobachterin. Sie rief zu friedichen Protesten auf.

Die Polizei versucht den Demonstrationszug in Neukieritzsch zu stoppen. Quelle: Nicole Grziwa

Einschränkungen für Demonstration

Fridays for Future in Leipzig hatte eine Demonstration vom Marktplatz in Neukieritzsch ( Landkreis Leipzig) zum Kraftwerk Lippendorf mit einer Menschenkette am Tagebau geplant. Nach Verfügungen von Behördenin Bautzen, Leipzig und Görlitz gibt es gewisse Verbotszonen für Versammlungen. Dagegen waren ein Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Leipzig eingereicht worden.

„Mich macht es absolut fassungslos, wie scheinbar willkürlich die Versammlungsfreiheit in einer ganzen Region außer Kraft gesetzt werden“, so Sprecherin von Fridays für Future, Sophia Salzberger. Eine legale und fristgerecht angemeldete Demonstration werde dadurch verboten. Die Entscheidung der Leipziger Richter war auch am Morgen noch unklar.

Vor Ort in Neukieritzsch hat die Polizei ein Aufgebot zusammengezogen. Am Tagebau Vereinigtes Schleenhain stehen auch Wasserwerfer bereit.

Von Nicole Grziwa/ Matthias Roth