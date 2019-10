58 Traktoren rollen von Fremdiswalde nach Leipzig

Muldental

Statt des täglichen Brotes haben die Landwirte am Dienstag den Verbrauchern mal ihren geballten Frust zur aktuellen Situation der Landwirtschaft aufgetischt. Mit einem bundesweit organisierten Traktor-Korso sind die Bauern zu einer Sternfahrt in verschiedene Großstädte aufgebrochen, so auch nach Leipzig.

Fremdiswalde ist Anlaufpunkt für Teilnehmer

Der Maschinenplatz von Bauer Schickedanz in Fremdiswalde bei Nerchau ( Grimma) war zentraler Treffpunkt für die PS-starken Traktoren aus dem Umland von Leipzig, aus Torgau, Wittenberg, Döbeln, Lommatzsch und Hartha sowie aus dem gesamten Muldental. Alleine aus dieser Richtung sind 58 Traktoren unter Polizeischutz mit Ziel Leipzig aufgebrochen. Die Route führte über Burkartshain nach Wurzen und von dort über die B6 nach Leipzig. Am Völkerschlachtdenkmal sammelten sich die Traktoren, bevor es direkt in die Innenstadt ging.

Zu den Muldentaler Cheforganisatoren gehörte Paul Kompe, der bei Bauer Schicketanz in Lohn und Brot steht. „Aber für die Vorbereitungen der Demo habe ich ihm die Zeit eingeräumt, die es dafür braucht", sagte Bernd Schickedanz. „Vor gut zwei Wochen habe ich von der bundesweiten Aktion erfahren und sofort über soziale Netzwerke dazu aufgerufen, sich ab Fremdiswalde daran zu beteiligen“, erklärte der 25-jährige Kompe und formulierte die Forderungen.

„Wir wollen, dass nicht gegen die Landwirte, sondern mit den Landwirten Politik gemacht wird. Dass also Erfahrungen aus der Praxis und nicht aus irgendwelchen Studien in politische Entscheidungen einfließen. Und wir wehren uns vehement gegen die immer lauter werdende negative Darstellung der Landwirtschaft. Das geht hin bis zur Verunglimpfung, dass wir die Verbrecher der Nation sind und die Welt vergiften, dass unsere Massentierhaltung nur Tierquälerei ist und wir landwirtschaftliche Klimakiller sind“, benannte Kompe nur einige Beispiele. Aber: „Wer nur einen Funken Ahnung von der Landwirtschaft hat weiß, dass es ganz anders ist.“ Ein weiteres Problem sei die Globalisierung der Landwirtschaft.

Vorwurf: Verbraucher kennen keinen Hunger mehr

„Damit Konzerne deutsche Autos ins Ausland verkaufen können, führen wir im Gegenzug landwirtschaftliche Produkte ein, die mit ihren Preisen unsere heimische Wertarbeit zunichte machen.“ Dass die landwirtschaftliche Schufterei schon lange keine Akzeptanz erfahre, liege auch daran, „dass die Verbraucher gar nicht mehr wissen, was Hunger ist“, legte Kompe nach. In Gänze führe das dazu, dass der Beruf des Landwirtes unattraktiv erscheint und der Nachwuchs wegbreche. Wohlwissend, dass sich Deutschland nicht nur von billigen Importen ernähren könne.

„Wenn ich das höre: Unsere Landwirtschaftsministerin hat Verständnis für unsere Demo heute. Die Frau weiß gar nicht, was sie spricht“, schimpfte einer der Traktoristen, der namenlos bleiben wollte. Anders Timo Wetzel von der Firma Fischer Roitzsch bei Wurzen. „Die da oben wissen gar nicht, wie viel Arbeit das alles macht. Und auch nicht, was sie entscheiden. Beispiel Biogas-Anlagen. Erst wurden die mit viel Geld gefördert, jetzt soll das zurückgefahren werden, weil man nicht weiß, wohin mit den Abfällen. Aber Hallo, das hat man doch vorher schon gewusst“, regte sich der 48-jährige Traktorfahrer darüber auf.

Landwirte beklagen Lobbyismus

Die Mutter der Schickedanz-Brüder in Fremdiswalde, Heidelinde Schickedanz, meldete sich auch zu Wort. „Die sächsischen Landwirte, ich spreche jetzt mal nur für sie, haben nach der Wende viel auf die Beine gestellt und ihre Leistungsfähigkeit mehr als unter Beweis gestellt. Das ist aber schnell in Vergessenheit geraten. Wenn es in der EU mal wieder Probleme mit der Autoindustrie gibt, dann ist die Politik sofort bereit, Maßnahmen zu treffen. Wenn aber die Landwirtschaft aufschreiend um Hilfe ruft, ist man taub. Schlimmer noch wird die deutsche Landwirtschaft geopfert, um zollfrei billiges Rindfleisch von sonst woher einzuführen“, ärgert sich die 75-Jährige über derartigen Lobbyismus.

Von Frank Schmidt