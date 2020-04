6000 Masken aus China treffen in Borna ein

Borna

Es ist erst wenige Wochen her, dass Borna Nasen-Mund-Masken in die chinesische Partnerstadt Dujiangyan geschickt hat. Nun hat sich die Partnerstadt revanchiert und selbst 6000 Masken nach Borna geliefert. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke zeigte sich äußerst dankbar für die Unterstützung.

Die Schutzausrüstung kommt den Mitarbeitern der Stadtverwaltung zugute. „Besonders seit der Einführung der Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften ist die Nachfrage noch einmal sprunghaft angestiegen, weshalb es ist für uns als Verwaltung umso schwerer ist, Masken für unsere Mitarbeiter zu beschaffen“, macht die Rathauschefin deutlich.

Die drei Pakete mit den Masken waren bereits Ende März auf den Weg geschickt worden, am Freitag nun trafen sie in der Großen Kreisstadt ein. Luedtke dankte vor allem Dujiangyans Bürgermeister He Weikai: „Es ist schön zu wissen, dass wir, wenn es darauf ankommt, aufeinander zählen können. Das zeigt mir einmal mehr, dass unsere Partnerschaft nicht nur auf dem Papier existiert, sondern wir sie tatsächlich leben.“

Noch im Februar waren Pakete mit Mundschutzen aus Borna zur Unterstützung im Kampf gegen die Pandemie in Dujiangyan angekommen. Luedtke hätte zu diesem Zeitpunkt kaum geglaubt, „dass unsere chinesischen Freunde so schnell Gelegenheit haben, sich für unsere Hilfe in dieser Form erkenntlich zu zeigen“.

Von Julia Tonne