Eine 74 Jahre alte Falschfahrerin hat auf der A72 bei Borna am Dienstag einen schweren Unfall verursacht. Gegen vor 16 Uhr war sie zwischen den Anschlussstellen Rötha und Borna Nord auf der nach Hof führenden Fahrbahn in verkehrter Richtung (also nach Leipzig) unterwegs, sagte ein Sprecher der Chemnitzer Polizei am Abend. Sie war auf der linken (von ihr aus rechten) Fahrspur gefahren und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Die 74-Jährige und der 63 Jahre alte Fahrer des anderen Autos schweben derzeit in Lebensgefahr. Ein Lkw und ein Motorrad, die auf der rechten Spur unterwegs waren, versuchten dem Unfall auszuweichen. Dabei kippte der Lkw (Fahrer: 43) um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Der Motorradfahrer (75) kam nach rechts von der Straße ab und stürzte in den Straßengraben. Beide Fahrzeugführer wurden nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei schwer verletzt.

Mehrere Notärzte, Rettungsdienste und ein Hubschrauber waren vor Ort. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser in Borna und Leipzig gebracht. Die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe und erhielt dabei Unterstützung von einer Umweltfirma, so der Polizeisprecher.

Die A72 wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme zwischen Rötha und Borna voll gesperrt. Es kam zu einem Rückstau bis auf die B95. Im Laufe des Abends konnte zumindest die Fahrbahn Richtung Leipzig freigegeben werden. Gegen 21.30 Uhr wurde noch der umgekippte Lkw geborgen, so die Polizei. Danach könne die Autobahn wohl wieder freigegeben werden.

Von LVZ/gap/ CN