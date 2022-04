75. Geburtstag: Welche Meilensteine der Kammerchor Böhlen erreicht hat

Böhlen

Beethovens „Neunte Sinfonie“, Mozarts „Requiem“ und Carl Orffs „Carmina Burana“: Der Kammerchor Böhlen hat in den vergangenen Jahren einiges an Meilensteinen erreicht. Großen Anteil daran hat unter anderem Chorleiter Andreas Moritz, der seit mehr als 30 Jahren als Leiter des Chores verantwortlich zeichnet. Dem Klavierlehrer, Pianisten, Hochschullehrer und Komponisten ist es gelungen, einen der nennenswertesten, anerkanntesten Laienchöre der Region Südraum Leipzig zu entwickeln.

75. Geburtstag des Ensembles

In diesem Jahr nun hat der Kammerchor seinen mittlerweile 75. Geburtstag gefeiert – im kleinen Rahmen und mit den ersten Konzerten nach zweieinhalbjähriger Corona-Zwangspause. So führte der Chor gemeinsam mit dem Leipziger Symphonieorchester die Johannespassion von Johann Sebastian Bach in Fuchshain und Zwenkau auf. Als Solisten waren Andreas Sommerfeld, Carolin Creutz-Moritz, Jörg Hempel, Nils Hübinette und Konstanze Hirsch zu erleben. „Der Chor erhielt nach jedem Konzert eine positive Rückmeldung vom Publikum. Da hat sich das Proben nach der langen Corona-Pause gelohnt“, sagt Verena Schenke, Vorstandsvorsitzende des Chores.

Dabei habe auch der Chor lange Zeit bangen müssen, ob es überhaupt weiter geht. „Allerdings hat Andreas Moritz alles möglich gemacht, um in den Zeiten von Lockerungen Proben durchzuführen“.

Der Kammerchor geht aus dem Betriebschor des Böhlener Benzinwerkes hervor. Dieser wurde im Jahr 1947 gegründet. Zu dem damaligen Repertoire gehörten vorwiegend zeitgenössische und politische Lieder sowie Volkslieder. Die Proben fanden anfangs im Saal des Gasthofes “Zur Eiche” statt, bis sie nach Fertigstellung des Kulturhauses im Jahre 1952 dorthin verlegt wurden.

Sänger arbeiten eng mit Symphonieorchester zusammen

In den 50-er Jahren erreichte der Chor ein Niveau, das ihm erlaubte, nicht nur an den damals üblichen Feiern in Böhlen mitzuwirken, sondern auch an gesellschaftlichen Großereignissen. Nach der Wiedervereinigung integrierte sich der Kammerchor in den Böhlener Kulturverein e.V. und schloss sich dem Verbund Deutscher Konzertchöre an. Ausgehend von klassischen Volksliedern erweiterte der Chor sein Repertoire schrittweise auf Kunstlieder, Motetten und Passionen sowie Chorsinfonien.

Was den Chor auszeichnet, ist nicht nur das umfangreiche und zugleich anspruchsvolle Repertoire, sondern darüber hinaus auch die Zusammenarbeit mit dem Leipziger Symphonieorchester. Die funktioniert seit mehr als 30 Jahren und beinhaltet mehrere gemeinsame Auftritte im Jahr.

Termine für Weihnachtsoratorium stehen schon fest

„Die gemeinsamen Aufführungen des Weihnachtsoratoriums sind immer wieder ein Höhepunkt im Konzertjahr“, macht Schenke deutlich. Umso trauriger sei es gewesen, dass das Oratorium in den vergangenen zwei Jahren ausfallen musste. Doch für den diesjährigen Dezember gebe es bereits die entsprechenden Termine: am 10. Dezember in Fuchshain sowie am 11. Dezember in Böhlen.

Zuvor sind der 56-köpfige Kammerchor und das Symphonieorchester zu zwei Herbstkonzerten am 23. September in Rötha und am 24. September in Altmügeln zu erleben. Aufgeführt werden die Nelson-Messe von Haydn sowie der 150. Psalm von Cesar Frank.

Von jto