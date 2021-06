Borna

In Borna ist am Montagmorgen eine achtjährige Radfahrerin im Straßenverkehr verunglückt und schwer verletzt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut der Polizeidirektion Leipzig war das Mädchen gegen 7.25 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Gehweg der Straße An der Halde in nördlicher Richtung unterwegs. Wenig später fuhr die junge Radfahrerin auf die Fahrbahn. Dort stieß sie gegen den Anhänger eines Kleintransporters, der ebenfalls in nördliche Richtung fuhr. Dabei stürzte die Achtjährige und verletzte sich schwer. Zur weiteren ärztlichen Behandlung musste sie in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung gegen den 43-jährigen Transporterfahrer aufgenommen.

