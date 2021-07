A-38-Rastplatz Fuchsaue: Hand winkt von Ladefläche – illegale Einwanderer

Pegau/Großschkorlopp

Eine unliebsame Überraschung erlebte ein Lkw-Fahrer am Sonnabendabend auf der Autobahn 38. Er sah im Rückspiegel plötzlich eine über die Ladefläche herausragende Hand. Daraufhin steuerte er sofort den nächsten Rastplatz Fuchsaue an, in der Nähe des Pegauer Ortsteils Großschkorlopp. Da er sich nicht anders zu helfen wusste, bat er deutsche Lastfahrer um Unterstützung. Diese setzten für ihn den Notruf an die Polizei ab. Die alarmierten Streifen von der Bundes- und Landespolizei stellten im Lkw-Anhänger einen Erwachsenen und drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren fest.

Keiner der vier konnte sich ausweisen oder aufenthaltslegitimierende Dokumente vorlegen, teilt Constanze Strohm von der Bundespolizeiinspektion Leipzig mit. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Personen aus Afghanistan und Pakistan. Wann und wo sie zugestiegen war und, ob weitere Personen daran beteiligt waren, sollen weitere Ermittlungen ergeben. Die Bundespolizeiinspektion Leipzig leitete ein Strafverfahren gegen die vier Personen aufgrund der unerlaubten Einreise sowie des unerlaubten Aufenthaltes ein.

Von LVZ