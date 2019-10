A 72: Anwohner in Großdeuben nervt Krach der Bauarbeiten

Böhlen

Im Böhlener Stadtteil Großdeuben könnte es in den kommenden Monaten etwas ruhiger zugehen als bisher. Wie berichtet macht der Bau der Autobahn 72 derzeit den Anwohnern in der Stöhnaer und Auenstraße stark zu schaffen – wegen gravierenden Lärms und Vibrationen in der Wohngegend. Denn rund um die Anschlussstelle Zwenkau, wo die Bundesstraßen 95 und 2 sowie die Staatsstraße 72 aufeinander treffen, werden dieser Wochen Spundwände in den Boden gehauen.

Für die Bewohner Großdeubens ein unhaltbarer Zustand. „Der permanente Lärm und die andauernden Vibrationen machen uns mürbe“, machten Nadja und Ingeborg Loose in Vertretung ihrer Nachbarn erst kürzlich deutlich. An ruhige Minuten nach einem anstrengenden Arbeitstag sei kaum zu denken. Hinzu komme die Sorge um ihre Häuser.

„Zwar wird der Boden für die Autobahn verdichtet, aber auch unsere Grundstücke liegen auf ehemaligem Tagebaugelände“, begründen Tochter und Mutter. Sie wissen nicht, welche Auswirkungen die Verdichtung und die ständigen Vibrationen durch das Einrammen der Spundwände in den Boden mit sich bringen.

Detaillierte Planung der Arbeiten an der A 72 ist nicht möglich

Kritik äußerten die Bewohner vor allem dahingehend, dass es von Seiten des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zu wenige Informationen zu den zeitlichen Abläufen der Bauarbeiten gebe. Dieses erklärt hingegen, es gebe für den Bauabschnitt zwischen Rötha und der Verbindung zur A 38 seiteinigen Monaten ein Infocenter, das jeden Dienstag zwischen 15 und 18 Uhr geöffnet sei.

„Dieser direkte Draht zu uns sollte genutzt werden. Nur so erfahren wir rechtzeitig, wenn es mal irgendwo klemmt oder es Interessen und Informationsbedürfnisse gibt, um die wir uns kümmern können“, teilt Isabel Pfeiffer mit, Sprecherin des Lasuv.

Die Anschlussstelle B2/B95/S72 in Böhlen Großdeuben aus der Vogelperspektive. Quelle: Julia Tonne

Allerdings, gibt sie zu, sei eine detaillierte Planung, wann welche Arbeiten erfolgen, kaum möglich. Wann notwendige Arbeiten anstehen, sei Sache der ausführenden Auftragnehmer und hänge davon ab, ob und wann die dafür erforderlichen Baugeräte verfügbar seien. Eine genaue Planung könne aufgrund dieser Randbedingungen nicht wochengenau erfolgen.

Spundwandarbeiten in Großdeuben fast abgeschlossen

Eines aber erklärt Pfeiffer auch: „Grundsätzlich ist der Großteil an Verbauten des derzeitigen Bauloses bereits eingebracht.“ Konkret: Die Spundwandarbeiten im Bereich der künftigen Anschlussstelle Zwenkau werden in dieser Woche abgeschlossen sein. Weitere Spundwandarbeiten seien in dieser Woche im Bereich der B 2 im Baufeld geplant.

Auf der zukünftigen Autobahn 72 zwischen den Abfahrten Rötha und Böhlen wird derzeit kräftig gebaut. Das geht nicht ohne Krach vonstatten. Quelle: Thomas Kube

Mit solchen Arbeiten geht es dann nach Aussage des Lasuv erst im ersten Quartal 2020 weiter – dann an der Kreuzung der B 95 mit der S 72. Weitere erschütterungs- und lärmintensivere Bauarbeiten zur Baugrundvergütung (Rüttelstopfverdichtung) seien voraussichtlich bis April 2020 abgeschlossen. Allerdings würden hier voraussichtlich im Jahr 2021 weitere Arbeiten folgen. Eines aber macht Pfeiffer deutlich: Lärm intensive Arbeiten entsprechend der gesetzlichen Vorschriften würden nur an Werktagen zwischen 7 und 20 Uhr durchgeführt.

Messtechnik überwacht Grenzwerte von Erschütterungen

Zudem würden „alle erschütterungswirksamen Bauleistungen in sensiblen Bereichen“ durch das Lasuv oder durch beauftragte Fachfirmen überwacht. Hierbei komme umfangreiche Messtechnik zum Einsatz. Durch diese werden Erschütterungen und Verformungen in unmittelbarer Nähe der Baugeräte ermittelt. „Nach den geltenden Vorschriften werden die gültigen Grenzwerte selbst in unmittelbarer Nähe der Geräte nicht überschritten.“

Von Julia Tonne