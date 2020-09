Rötha

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hält wenige Monate vor dem Wechsel der Zuständigkeit für den Bau des letzten Abschnitts der Autobahn 72 zwischen Rötha und der A 38 am bisherigen Zeitplan fest. Demnach soll die Autobahn zwischen dem bayrischen Hof und dem Kreuz im Leipziger Süden im dritten Quartal 2026 fertig gestellt werden.

Vom kommenden Jahr an wird nicht mehr der Freistaat Sachsen mit seiner Straßenbauverwaltung für den Autobahnbau zuständig sein, sondern die Autobahn GmbH. Das bundeseigene Unternehmen war im September 2018 gegründet worden. Ab dem 1. Januar 2021 ist die Autobahn GmbH zuständig für Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung der Autobahnen in Deutschland.

„Keine großen Brüche“

Durch den Wechsel werde es „bei laufenden Bauvorhaben keine großen Brüche geben“, sagte Isabel Pfeiffer, Sprecherin des Lasuv, auf einer Informationsveranstaltung der Straßenbaubehörde im Volkshaus in Rötha. Nach bisherigen Informationen werde auch das vom Lasuv betriebene Informationscenter in der Straße des Aufbaus in Rötha erhalten bleiben.

Zwischen Borna und Rötha rollt der Verkehr seit Oktober vorigen Jahres in beiden Richtungen. Auf dem jetzt im Bau befindlichen letzten Abschnitt werden bis Ende 2022 und dann noch einmal 2024 und 2025 mehrere Brücken gebaut. Allein die künftige Anschlussstelle Zwenkau bekommt drei Überführungen über die neue Autobahn.

Der gelbe Pfeil zeigt den Verlauf der Brücke, die künftig die Bundesstraße 2 an die Autobahn 72 heranführt. Quelle: Lasuv

Größte Brücke wird mehr als 190 Meter lang

Hinzu kommt eine Brücke, welche die Bundesstraße 2 über die Bahn, die Pleiße und die Staatsstraße 72 an die Anschlussstelle heranführt. Die ist schon im Bau und wird eine Gesamtlänge von über 190 Metern haben.

Auf einer nur knapp 40 Meter langen Brücke wird die A 72 bei Rötha künftig die Göselaue überqueren. Hier führt bislang schon die Bundesstraße 95 über den Bach und einen auch als Radweg genutzten Wirtschaftsweg. Die Stelle ist seit Jahren ein Problemfall. Wegen des Grundwasseranstiegs ist neben der Gösel eine Überflutungsfläche entstanden, die längst als Biotop unter Schutz steht. Der Weg stand zumeist unter Wasser und konnte nicht genutzt werden.

An der Göselaue ist der Weg unter der Bundesstraße 95 hindurch derzeit durch so genannte Auflasttürme versperrt. Quelle: André Neumann

Für den Autobahnbau ist die Überflutungsfläche eingedämmt worden. Mittlerweile ist hier die Bodenverbesserung auf der Seite der späteren Richtungsfahrbahn Chemnitz beendet. In einer so genannten technologischen Pause sollen nun rund ein halbes Jahr lang Überschüttungen beziehungsweise Türme aus Betonsteinen die erwarteten Setzungen im aufgeschütteten Tagebauboden vorwegnehmen.

Unter der künftigen Brücke sollen neben der Gösel und den Nutzern des Wirtschaftsweges später auch Wildtiere von einer Seite der Autobahn zur anderen wechseln können.

Lasuv nimmt Anregung entgegen

Der Weg unter der B 95 hindurch ist unterdessen versperrt. Darauf lenkte der Röthaer Joachim Keil mit einer Frage den Blick. Die Verbindung für Radfahrer in Richtung des Stöhnaer Beckens und des Störmthaler Sees sei aus touristischer Sicht wichtig für Rötha. „Damit bis 2026 zu warten, ist ungünstig.“ Keil regte an, darüber nachzudenken, den Weg schon jetzt behelfsweise zu öffnen und bekam dafür Unterstützung vom stellvertretenden Bürgermeister Uwe Wellmann.

Die Zeichnung zeigt die Brücke, die für die A 72 über die Göselaue bei Rötha gebaut wird. Quelle: Lasuv

Klaus-Peter Lechler vom Lasuv wies darauf hin, dass der Weg eigentlich schon seit Jahren unpassierbar sei. Für die spätere Befahrbarkeit sei der Bergbausanierer LMBV zuständig, mit dem das Lasuv einen Vertrag anstrebe. Bis 2025 werde es dauern, bis der Weg gebaut werden könne. Die Anregung für eine übergangsweise Lösung wolle er dennoch mitnehmen, so Lechler.

Abriss der alten Schweinemast verzögert sich

Wellmann erkundigte sich in dem Zusammenhang auch nach einem Begleitvorhaben des Autobahnbaus in unmittelbarer Nähe der Gösel. Hier betreibt das Lasuv auf einem Teil einer ehemaligen Schweinemastanlage die zentrale Baustelleneinrichtung und besagtes Infocenter. Den Rest der ehemaligen Ställe wollte das Lasuv eigentlich zurückbauen. Das Areal sei gefährlich, so Wellmann.

„Nicht dass die Natur hier so weit voranschreitet, dass der Rückbau gefährdet wird“, mahnte Wellmann. Genau das ist aber offenbar schon geschehen. „Unsere ersten Pläne sind nicht mehr zu gebrauchen“, räumte Lechler ein. Tatsächlich seien die Fundamente mittlerweile von Reptilien besiedelt. Deswegen müssten die Fundamente nun „scheibchenweise“ zurückgebaut und die Tiere jeweils umgesiedelt werden, was neue Planungen erforderlich mache.

Von André Neumann