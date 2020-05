A 72: Infocenter Rötha öffnet nach Pfingsten wieder

Rötha

Nach Pfingsten können sich interessierte Bürger wieder unmittelbar bei Fachleuten über den Bau des letzten Abschnitts der A 72 zwischen Rötha und dem Anschluss an die A 38 informieren. Das Infocenter zum Bau der Autobahn war wegen der Corona-Pandemie in den zurückliegenden Wochen geschlossen. Nun öffnet es am 2. Juni wieder, teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mit.

Das Infocenter befindet sich in Rötha am Ende der Straße des Aufbaus. Dort steht auf einem Teil des Geländes der früheren Schweinemastanlage ein mehrgeschossiger Containerbau. Der ist zentrale Baustelleneinrichtung für das Großprojekt und beherbergt vor allem Büros für Baufirmen und Bauleitungen. In einem Teil davon eröffnete das Lasuv im Dezember 2018 das öffentliche Infocenter. Regelmäßige Öffnungszeiten für Besucher gab es ab dem vorigen Frühjahr.

Dienstags wieder Sprechstunde für Bürger

Die waren nun während der Zeit der strengen Corona-bedingten Beschränkungen ausgesetzt worden. Künftig finde wieder jeden Dienstag von 15 bis 18 Uhr eine offene Bürgersprechstunde statt, teilt das Lasuv mit. „Ansprechpartner für das Vorhaben stehen dann persönlich für Fragen und Auskünfte zur Verfügung“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich.

Darüber hinaus könnten Fragen an die Experten des Infocenters auch per Mail gestellt werden: A72infocenter@lasuv.sachsen.de

Die Bauarbeiten an der A 72 würden indes trotz der Corona-Krise zwischen dem derzeitigen Ende bei Rötha und der A 38 südlich von Leipzig weiter planmäßig laufen. Aktuell erfolge der sogenannte Groberdbau auf allen bereits nutzbaren Flächen zur Vorbereitung für den Autobahnbau. Der Baugrund werde freigemacht und so aufbereitet, „dass er später ein stabiler und gleichmäßiger Unterbau für die Autobahn ist“, teilt das Lasuv mit.

Derzeit werde Boden aus dem Bereich des Röthaer Holzes entnommen und im Bereich der zukünftigen Anschlussstelle Zwenkau wieder eingebaut. Am Übergang zum jetzigen Ende der Autobahn seien Spezialtiefbauarbeiten im Gang. Die Autobahn soll bis 2026 fertig werden.

Von André Neumann