A 72: So geht es mit dem Autobahnbau zwischen Rötha und Großdeuben weiter

Rötha/Großdeuben

Wie mächtige Wehranlagen ziehen sich stählerne Spundwände an der Bundesstraße 95 zwischen Rötha und Großdeuben entlang. Deren wichtigste Aufgabe ist es aber nicht, Blicke und Eindringlinge fernzuhalten. Tief in den Boden gerammt, sollen sie das dahinter befindliche Baufeld stabilisieren. Denn dort wird am letzten Abschnitt der Autobahn 72 zwischen Rötha und der A 38 gebaut.

Wenn diese rund sieben Kilometer einmal fertig sind, wird die gesamte Autobahnverbindung A 72 vom Bayerischen Vogtland über Plauen, Zwickau und Chemnitz bis nach Leipzig durchgängig befahrbar sein. Allerdings ist das Vorhaben ein gewaltiges, wird doch die künftige Schnellstraße zu 80 Prozent auf bislang unverdichtetem Kippengelände des früheren Tagebaus Espenhain verlaufen.

Anzeige

Auf einem Teil der künftigen Autobahn liegt noch die B 95

„ Groberdbau“ nennt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die aktuell laufenden Arbeiten. Die, so wird eingeschränkt, nur auf „allen bereits nutzbaren Flächen“ erfolgen. Denn auf einem Teil der künftigen Autobahn rollt noch der Verkehr zwischen Rötha und Leipzig auf der alten Bundesstraße.

Weitere LVZ+ Artikel

Beim Groberdbau, so das Lasuv, werde der „Baugrund für die Strecke und die Brücken nicht nur freigemacht, sondern auch so aufbereitet, dass er später ein stabiler und gleichmäßiger Unterbau für die Autobahn ist“. Konkret sieht das so aus, dass sich im gerodeten Bereich des Röthaer Holzes Bagger immer tiefer nach unten in das Gelände fressen.

Zur Galerie Tonnenweise Erdreich wird zwischen Rötha und der A 38 derzeit bewegt. Im Jahr 2026 soll der letzte Abschnitt der Autobahn 72 fertig sein. Zurzeit werden die Trassen angelegt.

Zwischen denen fahren Laster mit Wassertanks, die den staubtrockenen Boden befeuchten. Bis zu neun Meter tief wird der Einschnitt für die künftige Autobahn in der Kippe. Das Erdreich, welches hier herausgeholt wird, fahren im Takt weniger Minuten schwere Kipper fünf Kilometer nach Norden, wo es im Bereich der künftigen Anschlussstelle Zwenkau wieder eingebaut wird. Hier sollen die schweren Erdarbeiten bis Ende Juli abgeschlossen werden.

Setzungen werden vorweggenommen und überwacht

Dann beginnt auf dem Areal das, was die Bauzeit vor allem mit in die Länge zieht: „Die Liegezeit der Überschüttung“, wie es das Lasuv nennt. Erdmassen auf der künftigen Trasse sollen mit ihrer Masse die Last des späteren Verkehrs simulieren und die erwarteten Setzungen im lockeren Boden vorwegnehmen.

Das dauert mindestens vier Monate und wird messtechnisch aufwendig überwacht, wofür Sensoren unterschiedlicher Art eingebaut worden sind. Je nach Messergebnis kann die Auflastung auch länger dauern.

Weitergebaut wird ab Juli dafür im Bereich des Knotens der Staatsstraße 72 und der B 95 bei Böhlen. Dort ist die Liegezeit der Überschüttungen beendet, sie können zurückgebaut werden. Danach steht Autofahrern hier wieder einmal eine Veränderung der Verkehrsführung bevor. Ist die erfolgt, dann beginnt der Groberdbau für die Autobahn auf der bisherigen Richtungsfahrbahn Chemnitz der B 95, auf der jetzt noch der Verkehr roll. Dafür werden dann neue Spundwände gebaut.

Teile der neuen Autobahn werden zuerst als Bundesstraße genutzt

Das so genannte erste Baulos wird abgeschlossen sein, wenn die Fahrbahn-Dämme, Lärmschutzwälle und Überschüttungen gebaut sind. Nach Abschluss der Setzungen im Untergrund geht es mit dem zweiten Los weiter, blickt das Lasuv etliche Monate voraus. Damit beginne dann bereits die schrittweise halbseitige Herstellung der Fahrbahn.

Die, wenn sie fertig ist, allerdings zunächst als Bundesstraße genutzt werden wird für die Zeit, in der die zweite Hälfte der künftigen Autobahn gebaut wird. Erst ganz zuletzt, wenn die Widmung zur Autobahn kurz bevor steht, werde der offenporige, lärmmindernde Asphalt eingebaut. Bis dahin vergehen noch mehrere Jahre, in denen auch noch Brücken und Überführungen gebaut werden müssen.

Lesen Sie auch:

Von André Neumann