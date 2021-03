A 72: Tank und Rast Kohrener Land kommt – aber wann?

Geithain/Rötha/Penig

Autofahrer, die auf der Autobahn 72 zwischen Leipzig und Chemnitz unterwegs sind und eine Pause einlegen wollen, haben keine große Auswahl: In Richtung Chemnitz müssen sie sich gedulden, bis sie die Mulde überquert haben. Erst dann können sie auf den Parkplatz Am Mühlbachtal abbiegen. In Richtung Leipzig ist dort ein Stopp möglich und nahe Espenhain auf dem Parkplatz Hainer See. 45 Kilometer liegen zwischen beiden. Tanken unmittelbar an der Trasse – Fehlanzeige. Eine Tank- und Rast-Anlage Kohrener Land befindet sich in Planung. Zudem unterstützt die Stadt Penig einen privaten Investor, der nahe der Anschlussstelle Penig einen Autohof errichten möchte.

Toiletten-Häuschen und Stellflächen – das war’s: Die Parkplätze Hainer See und Am Mühlbachtal sind zweckmäßig, aber kaum geeignet für eine größere Rast. Quelle: Jens Paul Taubert

LKW-Fahrer finden zu oft keinen Parkplatz

Was für PKW-Fahrer hinnehmbar erscheint, stellt Berufskraftfahrer durchaus vor Nöte: Sie finden viel zu häufig keinen Platz, um ihren LKW während der vorgeschriebenen Ruhephasen sicher abzustellen. Wer riskantes Parken vermeiden will, sieht sich oft genötigt, die Autobahn zu verlassen. Die jüngste Erhebung des Bundesverkehrsministeriums zu Brummi-Stellplätzen aus dem Jahr 2018 „zeigt zwischen Leipzig und Chemnitz einen Ausbaubedarf auf“, sagt Tino Möhring, Pressesprecher der Autobahn GmbH.

Newsletter LVZ kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Leipzig direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das bundeseigene Unternehmen ist unter anderem für die Planung, den Bau und den Betrieb der Anlagen zum Tanken und Rasten zuständig. Die je 13 LKW-Stellflächen beiderseits der Trasse am Mühlbachtal reichten bei Weitem nicht aus. In Richtung Norden kamen inzwischen 25 Stellplätze auf dem Parkplatz Hainer See hinzu. Das Gegenstück Richtung Chemnitz entsteht unter dem Namen Röthaer Holz erst im Zuge des laufenden Autobahn-Baus zwischen Espenhain und der A 38. Er soll 28 Lastwagen Platz bieten. Auch das dürfte die Parkplatz-Not kaum beseitigen, zumal der Verkehr auf der A 72 zunehmen wird, wenn sie denn eines Tages durchgängig befahrbar ist.

Tanken und Rasten im Kohrener Land geplant

Auf dem langen Zwischenstück Abhilfe schaffen soll eine Tank- und Rast-Anlage namens Kohrener Land, die der Fernstraßen-Bauer Deges und das Land Sachsen schon planten, als der bereits freigegebene Abschnitt der Trasse bis Borna gebaut wurde. Entstehen soll sie Möhring zufolge am Kilometer 141,8 (gezählt wird ab dem Dreieck Bayrisches Vogtland), also zwischen der Abfahrt Geithain und der noch zu bauenden Anschlussstelle Frohburg, Stand 2005. Allerdings sei das noch nicht hundertprozentig sicher.

„Mit Blick auf die Netzkonzeption des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur, welche eine Prognose für das Jahr 2030 beinhaltet, kann sich eine Lageveränderung ergeben.“ Autobahnatlas-online.de verortet die Raststätte zwischen Penig und Rochlitz. „Sie wird für jede Fahrtrichtung 50 Stellplätze erhalten und damit den verbleibenden Bedarf für die A 72 zwischen Chemnitz und Leipzig abdecken.“ Wann sie gebaut wird – Fragezeichen. Die Planungen benötigten Jahre Vorlauf. Ein privater Autohof, der bei Penig im Gespräch sei, könne, sagt Möhring, das Angebot „passenderweise ergänzen“.

Privater Autohof Penig wäre Ergänzung

Dieser Autohof könnte auf dem Areal einer ehemaligen Sandgrube an der vom Wernsdorfer „Zeisig“ hinunter nach Penig führenden Leipziger Straße errichtet werden. „Ich stehe dem Vorhaben offen gegenüber“, sagt Bürgermeister André Wolf (CDU). Ehe das Vorhaben angegangen werden könne, müsse das Grubengelände verfüllt werden. Es gebe „einen Interessenten, der das langfristig im Blick hat“. Für Penig erhofft sich Wolf durch diese Investition eine „Stärkung des Wirtschaftsstandortes“. Pläne für eine Raststätte im Wernsdorfer Gewerbegebiet wurden vor ein paar Jahren schon zu den Akten gelegt.

Von Ekkehard Schulreich