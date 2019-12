Rötha/Borna

Zwei Autos sind am Sonntagabend auf der Autobahn 72 bei Espenhain mit Wildschweinen zusammengestoßen. Gegen 20 Uhr prallte der in Richtung Hof fahrende VW eines 37-jährigen Mannes zwischen den Anschlussstelle Rötha und Borna-Nord mit einem Tier zusammen, schleuderte nach rechts und krachte gegen die Schutzplanke.

Zusammenstoß mit zweitem Wildschwein auf A72

Der nachfolgende Kia eines 24-Jährigen stieß mit einem ebenfalls auf der Fahrbahn befindlichen zweiten Wildschwein zusammen und blieb dann auf dem Standstreifen stehen. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Dienstag mit. An den Fahrzeugen und der Schutzplanke entstand Sachschaden in Höhe von 23.000 Euro. Die Schweine verendeten am Unfallort.

Von LVZ