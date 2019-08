Neukieritzsch/Deutzen

Neue Aufregung im Zusammenhang mit der Verlagerung der Grundschule Deutzen nach Neukieritzsch. Das Schulhaus ist geschlossen, was auch für den bisher dort untergebrachten Hort gilt. Jetzt hat der Betreiber des Hortes, die AWO Kita und ambulante Dienste GmbH, für alle 36 Kinder die Verträge über die Hortbetreuung gekündigt. Wirksam wird die Kündigung am 18. August. Am 19. August beginnt das neue Schuljahr.

Heike Buchheim, die Geschäftsführerin der AWO-Betriebsgesellschaft, begründet die Kündigung mit der Schließung des Schulgebäudes und dem Entzug der Betriebserlaubnis. „Mit Schließung der Grundschule Deutzen haben wir keinen Ort beziehungsweise keinen Raum mehr, in dem wir die Hortbetreuung durchführen können. Und weil wir keinen Raum mehr haben, haben wir auch keine Betriebserlaubnis mehr zur Betreibung des Hortes in Deutzen.“

Kindertagesstätte soll Container-Anbau bekommen

Vorgesehen war, die Deutzener Schüler ab dem kommenden Schuljahr im Gebäude der Deutzener Kindertagesstätte zu betreuen, die vom selben Träger betrieben wird. Allerdings ist die mit den Krippen- und Kindergartenkindern ausgelastet. Für den Hort will die Gemeinde einen Erweiterungsanbau mit Containern schaffen.

Die AWO ist allerdings skeptisch, dass die Container schon am 19. August einsatzbereit sind, und sie geht auf Nummer sicher: „Wir können nicht mit absoluter Sicherheit garantieren, dass der Container zum Schuljahresbeginn steht“, heißt es in den Kündigungen, die die Eltern erhalten haben. Ohne Kündigung, sagt Heike Buchheim der LVZ, „hätten die Eltern ab 19. August einen Anspruch aus dem Vertrag gegen die AWO“. Das könnte so weit gehen, dass Eltern Schadenersatzansprüche geltend machen, wenn sie für die Kinderbetreuung ihrer Arbeit fernbleiben müssten.

Betreuung ab dem 19. August unwahrscheinlich

In den Ferien werden einige Deutzener Kinder noch im Hort betreut, Buchheim spricht von 15. Für die habe die AWO vom Landesjugendamt eine Ausnahmegenehmigung erhalten. „Weil wir insgesamt weniger Kindergarten- und Krippenkinder haben“, wie Buchheim sagt.

Der Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel sagte der LVZ, er gehe aktuell immer noch davon aus, dass die Hortbetreung am 19. August gewährleistet werden könne. Auch das Landratsamt als Genehmigungsbehörde stellt sich diesem Zeitdruck. „Das ist sportlich“, sagt Behördensprecherin Brigitte Laux. Man sei aber bemüht, die Baugenehmigung mit den erforderlichen Zuarbeiten des Gesundheitsamtes, des Brandschutzes und der Umweltbehörde rechtzeitig erteilen zu können.

Elternsprecherin sieht Schuld beim Bürgermeister

Falls es nicht gelingt und Eltern mit der Betreuung ihrer Kinder in der Luft hängen, wäre das für den Bürgermeister auch eine Folge nicht gefasster Beschlüsse im Gemeinderat. Der hatte Ende Juni den Beschluss über die Vergabe von Planungsleistungen für die Hortcontainer von der Tagesordnung genommen. „Dadurch wird die Zeit knapp“, sagt Hellriegel jetzt.

Elternsprecherin Jana Pfaff gibt dagegen Hellriegel selbst die Schuld an der Situation. „Dieser CDU-Bürgermeister wusste seit Anfang Februar von der baulichen Misere“, schreibt sie in einem Brief an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU).

Elternsprecherin Jana Pfaff mit Ministerpräsident Michael Kretschmer bei der Übergabe des ersten Briefes des Elternrates der Grundschule Deutzen. Quelle: Sylvette Hinz

Es ist der zweite Brief, den die Elternvertretung im Zusammenhang mit der Notausalgerung der Deutzener Schule an Kretschmer schreiben, weil es auf den offenen Brief vom 13. Juni „weder eine Antwort noch irgendeine Form der Unterstützung“ gegeben habe.

Kinder sollen nach Container-Aufbau schnell wieder betreut werden

In dem Brief heißt es, die Eltern würden sich in ihrer Ansicht bestätigt fühlen, „dass diese Notauslagerung nicht funktioniert“, schreibt Pfaff an den Ministerpräsidenten und bittet erneut um dessen Hilfe: „Lassen Sie die Grundschule und den Ort Deutzen nicht sterben.“ Diesmal, sagte die Elternsprecherin der LVZ, habe Kretschmer sich gleich telefonisch bei ihr gemeldet.

Die AWO versichert derweil, dass sie die Kinder wieder aufnehmen werde, sobald die Container einsatzbereit sind. Geschäftsführerin Heike Buchheim: „Sobald wir einen Raum haben, werden wir mit den Eltern einen neuen Betreuungsvertrag abschließen können.“

Von André Neumann