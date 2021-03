AZV muss Leitung in Neukieritzsch erneuern – Verkehr auf B 176 eingeschränkt

Neukieritzsch

Eine Abwasserleitung, die direkt unter dem Neukieritzscher Bahnhof liegt, beschert dem Abwasserzweckverband (AZV) Espenhain jetzt Kosten von mehreren 100 000 Euro. Im Zuge des derzeit laufenden Umbaus des Bahnhofes durch die Bahn muss die Leitung ausgetauscht werden. Was ein aufwendiges Unterfangen ist.

Autofahrer spüren in dieser Woche Behinderungen, die von der Baumaßnahme ausgehen. Unmittelbar an der Auffahrt zur Bahnüberführung ist die B 176 derzeit halbseitig gesperrt. Hier legt die Firma Reif, die im Auftrag des AZV arbeitet, gerade eine zeitweilige Baustraße und zugleich neue Zufahrt für die Bahn und für Anwohner an.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Später, beim eigentlichen Bau der Leitung, sagte ein Reif-Mitarbeiter der LVZ, sollte es keine Behinderungen für den Bundesstraßenverkehr geben. Dann spiele sich alles neben der Straße und im Gleisbereich ab. Erst am Schluss der Baumaßnahme, was voraussichtlich Ende August sein wird, muss zum Rückbau der Zufahrt noch einmal ein Teil der B 176 in Anspruch genommen werden.

Baustelle in der Baustelle

Warum die Leitung jetzt verlegt wird, und der AZV sozusagen noch eine zusätzliche Baustelle in der Bahnhofsbaustelle aufmachen muss, erläutert Geschäftsführer Sven Lindstedt: „Der Ort Neukieritzsch ist über den verrohrten Heidegraben an unser zentrales Abwassernetz angeschlossen.“ Und dieser Kanal führe seit den 1930er Jahren unter dem Bahnhof hindurch.

Im Zuge des zwei Jahre währenden Umbaus habe die Bahn den AZV aufgefordert, die Standfestigkeit dieses Kanals nachzuweisen. Das aber, sei laut Lindstedt bei dem im Querschnitt eiförmigen Rohr aus so genanntem Stampfbeton, das in rund drei Meter Tiefe liegt, nicht mehr möglich.

Deswegen lässt der AZV den Kanal ausbauen und durch eine 1,40 Meter dicke Leitung aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ersetzen. Reif baut dafür zuerst auf beiden Seiten des Bahnhofs, an der Straße Heidegraben und an der Straße Zur Pleiße, zwei große Schächte in die Erde und gräbt dann abschnittsweise den Bahnbereich auf. Dafür gibt es ein vorgegebenes Zeitfenster der Bahn.

Keine Vereinbarung mit der Bahn in den Archiven gefunden

Die Kosten für die rund 60 Meter Leitung liegen alles in allem bei rund 640 500 Euro. Sven Lindstedt rechnet im Moment damit, dass der AZV Espenhain die üppige Summe allein aufbringen muss. Gäbe es eine so genannte Kreuzungsvereinbarung mit der Bahn, könnte die unter Umständen an den Kosten beteiligt werden.

Die müsste allerdings ziemlich alt oder später einmal nachträglich aufgesetzt worden sein. „Bisher haben wir ein solches Dokument in den Archiven nicht gefunden“, bedauert der Geschäftsführer. Man suche aber noch und verhandele auch noch mit der Bahn.

Eine ähnliche Situation gibt es auch noch nördlich von Neukieritzsch am Triftgraben, der ebenfalls unter der Bahnstrecke verläuft, und wo die Rohre ersetzt werden müssen. Hier ist allerdings kein Autoverkehr betroffen.

Seit dem vorigen September ist der Neukieritzscher Bahnhof eine Baustelle. Bis voraussichtlich Herbst 2022 werden alle Gleise, Bahnsteige und technischen Anlagen erneuert.

Von André Neumann