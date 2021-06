Ab August mehr zahlen: Kita-Gebühren steigen in Neukieritzsch moderat

Neukieritzsch

Ab dem 1. August gelten in Neukieritzsch für Eltern neue Gebührensätze für die Kinderbetreuung in Kinderkrippe, Kindergarten und Hort. Die von den Familien zu zahlenden Preise steigen aber nicht so stark, wie das wegen der Corona-Pandemie von einigen erwartet wurde. Die Erhöhungen gegenüber den bisherigen Werten bewegen sich im niedrigen einstelligen Prozentbereich. In den zurückliegenden Jahren waren die Elternbeiträge teils sogar gesunken.

„In der Corona-Zeit haben die freien Träger an einigen Stellen gespart, an anderen hatten sie Mehrausgaben“, begründete Gemeindekämmerin Kathrin Herwig die Zahlen in der Ratssitzung. Die der Berechnung zugrunde gelegten Betriebskosten des vorigen Jahres (die Summe aus Personal- und Sachkosten) belaufen sich in den Kindertagesstätten und Horten in Neukieritzsch, Deutzen, Großzössen und Lobstädt auf insgesamt etwas mehr als drei Millionen Euro.

Teuerste Kita in Neukieritzsch

Den Hauptteil machten die Ausgaben fürs Personal aus. Bei den Sachkosten kommen die Träger in der Summe auf knapp 700 000 Euro. Die teuerste unter den Kitas der Kommune ist das „Haus der Zukunft“ in Neukieritzsch. Hier hat die Kämmerei rund 11 000 Euro Betriebskosten pro Kind im Jahr ermittelt. In Lobstädt, wo wie in Neukieritzsch nur Mädchen und Jungen im Krippen- und Kindergartenalter betreut werden, sind es laut dieser Berechnung knapp 8000 Euro pro Kopf.

Eltern zahlen in allen Einrichtungen der Gemeinde die gleichen Gebühren. Für ein Krippenkind werden ab August für einen Platz mit der Regelbetreuungszeit von neun Stunden 250 Euro erhoben, 2,58 Euro mehr als jetzt. Die Gebühr für einen Regel-Kindergartenplatz steigt um 1,92 Euro auf 123,10 Euro.

Im Hort sind sechs Stunden die Regelbetreuungszeit. Hier kostet ein Platz die Eltern künftig 66,48 Euro, 69 Cent mehr als bisher. Für Geschwisterkinder, Alleinerziehende und geringere Betreuungszeiten gibt es jeweils Abschläge von diesen Werten.

Von André Neumann