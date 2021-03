Abbruchgefahr: Böschung der Hochkippe in Borna wird verfestigt

Borna

In wenigen Wochen beginnt auf der Hochkippe in Borna die eigentliche Sicherung der Böschung mithilfe des Rüttelstopfverfahrens. Wie die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) mitteilt, seien die Arbeiten am Probefeld abgeschlossen. Darüber hinaus sei nun auch im Februar die Baufeldfreimachung erfolgt. Heißt: Auf dem Plateau wurden Bäume abgeholzt und ist alles an sogenanntem Aufwuchs, also Pflanzenresten, gemulcht worden.

„Die Baufeldfreimachung war notwendig, damit die zum Einsatz kommenden Großgeräte auf die Hochkippe fahren können“, erklärt Uwe Steinhuber, Sprecher der LMBV. Etwa zwei Wochen habe dieser Schritt in Anspruch genommen, der Zeitraum im Februar sei aus artenschutzrechtlichen Gründen erforderlich gewesen.

Rüttelstopfverfahren beginnt im April

Im April nun sollen nun die eigentlichen Arbeiten beginnen. Weil die Böschung nicht nur steil, sondern auch abbruchgefährdet ist, muss zwingend der Boden verdichtet werden. Zum Einsatz kommt dabei das Rüttelstopfverfahren, das unter anderem auch in Böhlen beim Bau der A 72-Trasse Verwendung gefunden hat. Bei dieser Variante werden Säulen aus grobkörnigen Böden mithilfe eines Rohres gleichmäßig in die Kippenböschung eingebracht. Die entsprechenden Arbeiten seien nach Aussage von Steinhuber an eine Arbeitsgemeinschaft aus den zwei Unternehmen Bickhardt und Metzner vergeben worden.

Bei einer ersten vorgezogenen Bauphase vom August 2018 bis Anfang 2019 hatte die LMBV als Tagebausanierer das Verfahren zunächst auf einem Probefeld im mittleren Böschungsbereich getestet, um eine geeignete Sanierungstechnologie zur Untergrundverbesserung des ehemaligen Tagebauareals zu finden. Nun kann das gesamte Gelände auf diese Art und Weise bearbeitet werden. Begleitet werden die Maßnahmen durch ein umfangreiches Monitoringprogramm, das Schwingungs-, Verformungs-, Setzungs-, Lärm- und Grundwassermessungen sowie Beweissicherungen an Gebäuden umfasst.

Abbruch der Kippenböschung soll verhindert werden

Mit den nun anstehenden Sicherungsmaßnahmen sollen mögliche geotechnische Gefährdungen wie Verflüssigungserscheinungen des Bodens oder ein Böschungsbruch verhindert werden, wie Steinhuber erklärt. Daher sei es notwendig, während der gesamten Baumaßnahmen einen erweiterten Sperrbereich an der Hochkippenböschung einzurichten. Was bedeutet, dass das Betreten und Befahren aus Sicherheitsgründen verboten ist. Seit mittlerweile Oktober 2011 gibt es diesen Sperrbereich. Aufgehoben wird er erst nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen.

Wann genau die Arbeiten zum Abschluss kommen, kann Steinhuber noch nicht sagen. Noch vor drei Jahren, als das Projekt erstmals vorgestellt wurde, war die Rede vom ersten Quartal 2020. Nun zieht sich das Unterfangen noch die nächsten Monate hin. Ziel der langwierigen Maßnahmen ist es, die Gefahr des Rutschens oder eines Abbruchs der Böschung zu verhindern sowie das Gelände zukünftig wieder für Spaziergänger und Radfahrer freizugeben.

Von Julia Tonne