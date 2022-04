Abends zu den Koniks bei Deutzen wandern

Neukieritzsch/Deutzen

Die Ökologische Station Borna-Birkenhain lädt ein zur Erkundung der Bergbaufolgelandschaft bei Deutzen. Dort ist unter anderem auch die Heimat einer Konik-Herde. Die robusten Ponys werden gern zur Erhaltung von Naturschutzgebieten eingesetzt. Am 1. Mai bietet Ökostationschef Martin Graichen eine abendliche Wanderung zur Weide der Koniks an. Von 19 bis 21 Uhr will er die Teilnehmer durch das Areal führen und dabei über dessen Historie und die Entwicklung des Gebietes erzählen.

Dabei kann man einen Blick auf umgesetzte Artenschutzmaßnahmen auf der Koppel werfen und den Klängen der kopfstarken Laubfroschpopulation in den ehemaligen Aschespülbecken lauschen. „Mit etwas Glück“, macht Graichen neugierig, „können wir die Kraniche aus der Ferne beobachten und die tiefen Rufe der heimlich im Schilf lebenden Rohrdommel wahrnehmen.“

Treffpunkt ist westlich der Pleißebrücke in Deutzen. Es wird um telefonische Anmeldung gebeten unter 03433/74 11 50.

