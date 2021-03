Abenteuergolfpark Groitzsch startet in die Saison

Groitzsch

Ein spezielles Angebot für sportliche Bewegung an der frischen Luft kehrt zurück. Der Abenteuergolfpark in Groitzsch darf am 20. März in die neue Saison starten. Seine sechste, wobei die erste nach der Eröffnung im Oktober 2016 nur ein paar Tage gedauert hatte. Nachdem die Corona-Pandemie die Erwartungen für das vergangene Jahr mit großem Schwung von den Spielbahnen schlug, hofft Inhaber Heiko Krumbholz nun auf einen durchgehenden Betrieb bis zum 31. Oktober.

Zwei Erwachsene pro Golf-Bahn

Die Tür zur Freizeitanlage am Eck Schusterstraße/Friedrich-Ebert-Straße öffnet sich am Sonnabend und Sonntag, 10 Uhr. „Mit dem Landratsamt ist abgestimmt, dass immer maximal zwei Erwachsene pro Bahn spielen dürfen, natürlich mit Kindern“, informiert Krumbholz. Am einfachsten sei es, wenn sich die Interessenten auf der Homepage unter www.abenteuergolf-groitzsch.de eine Bahn reservieren. „Es sind noch genügend Termine fürs Wochenende frei.“

Der Freisitz „Bieraterie“ steht vorerst nicht zur Verfügung, wie gewohnt. Der „ist leider erst mal nur mit Snacks und Getränken to go geöffnet“, so der Chef. „Passend zu den derzeitigen Temperaturen gibt es auch Glühwein von Sachsenobst to go.“

In Osterferien auch wochentags geöffnet

In der Folgewoche ist von Montag bis Donnerstag geschlossen, wie meist außerhalb der Ferien. Aber die freie Schulzeit zu Ostern beginnt ja schon am 29. März und läuft bis 11. April, sodass in dieser Zeit vom Vormittag bis zum Einbruch der Dunkelheit gespielt werden kann. Dann auch an den Freitagen, wo der Beginn sonst erst 15 Uhr ist.

Von Olaf Krenz