Abenteuergolfpark Groitzsch startet in die neue Saison

Groitzsch

Seit dem Halloween-Abschluss der vergangenen Saison sind viereinhalb Monate vergangen. In dieser Zeit gab es an Glühwein-Wochenenden nur wenig Spiel. Nun aber startet der Abenteuergolfpark Groitzsch einen Tag vorm Frühlingsbeginn in den neuen Jahrgang. Am morgigen Sonnabend, 10 Uhr, öffnet er erstmals für 2022 offiziell.

„Die Bahnen sind frisch poliert und vom Winterstaub befreit“, informiert Chef Heiko Krumbholz. Auf dem naturnahen Kunstrasengeläuf der Anlage im Eck Bergstraße/Friedrich-Ebert-Straße kann auf 18 Löcher gespielt werden. Für Getränke, Eis und kleine Snacks sorgt der Imbiss „Bieraterie“.

Da Minigolf ein kontaktfreier Sport im Freien ist, sind Tests und Maske nicht nötig, so Krumbholz weiter. Die einzige Corona-Beschränkung ist, Abstand zu halten – was kein Problem ist, da nur maximal fünf Personen pro Bahn spielen können.

Von okz