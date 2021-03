Abenteuergolfpark: Mit Schnee in die Groitzscher Minigolf-Saison

Groitzsch

In Groitzsch wurde am Sonnabend die Golfsaison eröffnet. Zwar bei Temperaturen um die sieben Grad, dafür aber mit Sonnenschein, lud ab 10 Uhr der Abenteuergolfpark zum Spielen ein. Gemeinschaftliches Erleben – wegen der Corona-Regularien jedoch mit Abstand – dürfte auch in diesem Jahr in der Gunst der Besucher stehen. Rückblickend betrachtet, konnten auf der Minigolfanlage vor der Bella-Senioren-Residenz immerhin schon einmal über 300 Leute am Tag, verteilt auf die 18 Spielbahnen, gezählt werden.

„Wir haben die Anlage besucherfein gemacht und sogleich die ersten Bestellungen verzeichnet“, sagte erfreut Robert Jahr, der den Betrieb vor Ort managt. Dass am Eröffnungstag die einzelnen Spielfelder teilweise mit Schnee bedeckt waren, was sicherlich einen zusätzlichen Reiz für die Akteure darstellt, daran konnte er sich nicht erinnern. „In den zurückliegenden Jahren gab es immer moderate Temperaturen, von Schnee war da keine Spur“, meinte er.

Ball landet manchmal im Bach

Jede der Bahnen hat ihren Schwerpunkt, der mit geschickten Schlägen gemeistert werden muss. Manchmal allerdings verfehlt der Ball sein Ziel. Unter anderem landet er in dem kleinen künstlich angelegten Bach, der die Anlage durchzieht. „Oft geschieht der Lapsus im Bereich des Wasserrades. Dann halten wir dies einfach an. Nach einer neuen Positionierung geht das Spiel weiter“, berichtete Robert Jahr.

Maria Szklany und Christine Lutz schauen dem Golfspiel zu. Quelle: René Beuckert

Mittlerweile haben sich Spielgemeinschaften gebildet, die regelmäßig die Anlage zu ihrem Vergnügen nutzen, erklärte er. Sie kommen meist aus der Region. Andere Besucher hingegen reisen auch aus Leipzig und Zwickau an. Ein Vorzug der Groitzscher Minigolf-Anlage sei ihr Kunstrasen.

Familie aus Leipzig zu Gast

Familie Schur aus Leipzig war am Sonnabend mit ihren Kindern nach Groitzsch gefahren, um Spaß am gemeinschaftlichen Spiel zu haben. Es gibt ja im Augenblick nur wenige solche Gelegenheiten, sagten die Eltern.

Maria Szklany und Christine Lutz sind zwar keine passionierten Golfspielerinnen, sie schauten aber dem bunten Treiben zu, mit einem Heißgetränk versehen. „Es ist doch eine schöne Abwechslung zum Alltag“, meinte Szklany. Lutz fügte hinzu, dass beide generell gern das Geschehen in der Stadt beobachten – und dazu gehört selbstverständlich auch die Minigolfanlage.

Lesen Sie auch

Von René Beuckert