Abfluss frei: Im Zwiebelhaus Borna können die Mieter nun auf die Toilette

Borna

Die Zettel mit der Aufschrift „Nicht benutzen, Leitung nicht angeschlossen“ sind verschwunden. Die Toiletten sind (wieder) zu nutzen. Heißt: Weil das altehrwürdige Bornaer Zwiebelhaus nun einen funktionierenden Abwasseranschluss hat, können die ersten Mieter in das sanierte Gebäude einziehen.

Und auch die Trinkwasseranschlüsse sind in Ordnung. In den vergangenen Wochen hat sich einiges getan, um das Mitte der 1930er-Jahre gebaute und seit den frühen 1990ern leer stehende Haus wieder mit Leben zu füllen.

Die Hinweiszettel sind Vergangenheit. Der Abfluss funktioniert jetzt. Quelle: julia tonne

Gebäude mit 21 Eigentumswohnungen

Doch bis hierhin war es kein leichter Weg. Zwar hatte der Eigentümer des Zwiebelhauses, die Alpin Real Estate Projektentwicklungs- und Vertriebs GmbH mit Sitz in Berlin, gemeinsam mit dem Röthaer Architekten Falk Pidun und Baustellenleiter Jörg Niklas die Sanierung fast abgeschlossen. Die einstigen 31 Kleinstwohnungen waren zu 21 Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern umgestaltet worden. Doch einziehen konnte bislang niemand. Was an einem gravierenden Problem lag: Regen- und Abwasser wurden nicht ins Kanalsystem geschleust.

Anschluss bei Ausbau der Bahnhofstraße beschädigt

Zwar hatte der Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) während des grundhaften Ausbaus der Bahnhofstraße drei neue Hausanschlüsse für das Eckhaus geschaffen. Die aber liegen höhenmäßig über einem alten bisherigen Anschluss. Was bedeutet: Seit Monaten muss das anfallende Regenwasser nach oben zu den neuen Anschlüssen gepumpt werden.

Darüber hinaus tauchte eine weiteres Schwierigkeit auf. Weil die Wohnungen in Richtung Angerstraße keine eigenen Abwasseranbindung haben, verlegten Architekt und Bauleute die erforderlichen Leitungen dafür im Keller in Richtung Bahnhofstraße, wo ja die drei neuen Anschlüsse vorhanden sind. Allerdings stießen die Bauarbeiter bei einer Überprüfung auf ein Hindernis und vermuteten, dass bei den Sanierungsarbeiten in der Bahnhofstraße eben dieser eine Anschluss beschädigt worden war.

Eigentümer müssen Abwasser weiter nach oben pumpen

Nun hat sich kürzlich gezeigt, dass Pidun und Niklas mit ihrer Vermutung richtig lagen. „Tatsächlich ist der Anschluss im Kreuzungsbereich der Anger- und Bahnhofstraße von einem Kabel der Envia-Tel beschädigt worden“, sagt der stellvertretende Geschäftsführer des ZBL, Michael Spitzner. Daher sei nun der Kreuzungsbereich für den Verkehr gesperrt gewesen, um die notwendigen Reparaturen vorzunehmen. Die Kosten dafür müsse der Verursacher tragen, also Envia-Tel.

Doch auch wenn dieses Problem nun behoben ist, so bleibt Pidun und Niklas auch weiterhin nichts anderes übrig, als das anfallende Abwasser nach oben pumpen zu lassen, um es dort in die entsprechenden Kanäle zu leiten. „Es gibt zwar den alten Anschluss noch, der ja tatsächlich tiefer liegt, aber der ist seit Jahren nicht mehr funktionstüchtig und hat keine Verbindung zum Abwassersystem“, erklärt Spitzner.

Von daher sei es unmöglich, diesen künftig zu nutzen. „Den Aufwand des Pumpens kann ich ja nachvollziehen und auch verstehen, dass es ein Ärgernis ist, sich mit dieser Technik behelfen zu müssen“, betont Spitzner. Aber der alte Kanal könne nun einmal nicht wieder reaktiviert werden, weil dann alle anderen Häuser in der Bahnhofstraße komplett neue Anschlüsse bekommen müssten.

Von Julia Tonne