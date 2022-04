Abgebaggertes Breunsdorf: Kirche wurde auf Gräbern gebaut

Frohburg/Kohren-Sahlis

Die sprichwörtliche Kirche im Dorf ist immer neu Gegenstand der „Kohrener Schriften“, eine Publikationsreihe, die die Evangelische Heimvolkshochschule seit 2018 herausgibt. War erst die Kirche da – oder erst der Friedhof? Dieser Frage widmet sich ein Aufsatz des soeben erschienen Hefts 5. Überraschende Antworten findet Archäologe Dr. Thomas Westphalen am Beispiel von Breunsdorf und Groß-Hermsdorf, Orten, die in den neunziger Jahren dem Tagebau Vereinigtes Schleenhain weichen mussten.

Längst dem Braunkohlebagger zum Opfer gefallen: die Breunsdorfer Kirche. Vor der Kohle kamen noch die Archäologen. Quelle: Harald Kirschner

Grabung vor dem Tagebau bringt Aufschluss

„Wann kam die Kirche zum Friedhof?“ – Diese ungewöhnlich scheinende Frage stellt Dr. Thomas Westphalen vom Landesamt für Archäologie seinen Ausführungen voran. Und beantwortet sie, „dass, bevor Kirchen gebaut wurden, bereits christliche Friedhöfe existierten“. Gerade die Grabungen, die im Leipziger Südraum im Vorfeld des Braunkohle-Abbaus in den vergangenen Jahrzehnten möglich waren, untermauerten diese These – und widerlegten frühere Auffassungen, die sich eher an der allgemeinen Siedlungsgeschichte orientierten.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Untersuchungen, die der Überbaggerung von Groß-Hermsdorf und Breunsdorf vorausgingen, habe man im Bereich der Kirchhöfe „keine Hinweise auf Vorgängerbauten“ gefunden, „wohl aber ältere Bestattungen beziehungsweise eindeutige Hinweise auf Bautätigkeiten in der Dorflage, die älter sind als die ältesten Bauphasen der beiden Kirchen“, so der Archäologe: „Die Fundamente der Breunsdorfer Kirche überlagern insgesamt 15 Bestattungen, die (…) aus 12. Jahrhundert stammen.“ Die Kirche sei aber erst später, um 1200, erbaut worden. Im benachbarten Groß-Hermsdorf sei der romanische Kirchenbau um 1220 über einem älteren Friedhof errichtet worden, der aus der Gründungsphase des Dorfes um 1150 stammt.

Blick auf die historische Ortslage von Breunsdorf. Quelle: Harald Kirschner

Kirche im Dorf als Teil von Heimat

Kirche steht in den Kohrener Schriften nicht allein als ein Ort der Frömmigkeit. Über viele Jahrhunderte ist sie unmittelbar eingebunden in das Leben der Menschen, ist Teil ihrer Kultur, ihrer Identität. Selbst in in der sächsischen Gegenwart, da viele allenfalls noch lose mit Kirche verbunden sind, gilt die Kirche im Dorf als Symbol bodenständiger Kontinuität. Heft 5 widmet sich der „Geschichte und Gegenwart einer lebendigen Institution“.

Cover des Heftes 5 der Kohrener Schriften. Quelle: Repro LVZ

Von Baugeschichte bis Volksaufklärung

„Kirche beeinflusst das Leben im Dorf bis heute. Sie ist aber mehr denn je abhängig von der Mitgestaltung durch die Menschen vor Ort“, sagt Dr. Dirk Mütze, Leiter der seit 1995 in Kohren ansässigen Heimvolkshochschule, die sich – um den eigenen Anspruch zu verdeutlichen – seit Kurzem Evangelisches Bildungs- und Gästehaus nennt. Eine Tagung zu Dorfkirchen in Sachsen 2018 markiert den Beginn einer Standort-Bestimmung, die viele Facetten auslotet, die vom Liturgischen bis zum Sozialwissenschaftlichen, vom Archäologischen bis zum Denkmalpflegerischen reicht.

Ihr täglicher Newsletter aus Geithain Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Geithain direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die in Heft 5 versammelten Aufsätze spannen den Bogen ebenfalls weit. Professor Dr. Enno Bünz, der an der Universität Leipzig Sächsische und vergleichende Landesgeschichte lehrt, erzählt, warum die Kirche auf dem Dorf mehr als nur Kirche ist. Mit dem Bau und der Ausstattung mittelalterlicher Kirchen befasst sich Dr. Frank Schmidt vom Kunstdienst der Landeskirche. Über die Rolle des Pfarrers zur Zeit der Volksaufklärung berichtet Dr. Stefan Dornheim von der Technischen Universität Dresden.

Kohrener Schriften. Heft 5: Die Dorfkirche in Sachsen. Geschichte und Gegenwart einer lebendigen Institution. 142 Seiten, 47 Abbildungen, fünf Karten. Eudora Verlag Leipzig. 14 Euro.

Bisher erschienen: Bausteine für Ortschronisten und Heimatforscher. Juliane Stückrad: Verantwortung – Tradition – Entfremdung: Zur Bedeutung von Kirche im ländlichen Raum. Eine ethnographische Studie in drei Dörfern im Gebiet des Regionalkirchenamtes Leipzig. Bausteine für Ortschronisten und Heimatforscher Band II. Juliane Stückrad: Vertrauen – Krise – Glauben. Bedeutung von Kirche in ländlichen Räumen. Der Kirchenbezirk Vogtland. Erhältlich im Buchhandel oder versandkostenfrei unter https://hvhs-kohren-sahlis.de/publikationenmitteilungen/kohrener-schriften

Von Ekkehard Schulreich