Abitur 2020: Bornaer Abiturienten erhalten Zeugnis in zwei Schichten

Borna

Die Absolventen des Bornaer Gymnasiums „Am Breiten Teich“ bekommen ihre Abschlusszeugnisse nicht vom Postboten. Das war natürlich schon immer klar. Unter den Vorzeichen von Covid-19 sah es aber zunächst nicht allzu rosig aus, was die feierliche Verabschiedung der Absolventen nach zwölf Schuljahren anbelangt. Mittlerweile ist klar: Es gibt eine würdige Zeugnisausgabe – am Freitag (3. Juli) im Kulturhaus Böhlen.

Böhlener Kulturhaus groß genug für die Bornaer Abiturienten

Es handelt sich um das größte Etablissement seiner Art im Süden von Leipzig, und es ist damit gerade groß genug für die Teich-Gymnasiasten. Die Zeugnisse werden sozusagen im Rahmen zweier Veranstaltungen ausgegeben, sagt Pascal Kühn, kommissarischer Leiter der Schule. Jeweils 46 Mädchen und Jungen nehmen an den Zeugnisausgaben um 16 und 18 Uhr teil, was unter dem Strich mit Eltern, Lehrern und Gästen 150 Teilnehmer pro Veranstaltung bedeutet. Es gibt eine exakte Sitzordnung, „wir haben Platzkarten“, so Kühn. Es wird notiert, wer wo sitzt.

Anzeige

Kein Abiball für die Bornaer Gymnasiasten

Immerhin: Eine kulturelle Umrahmung der Zeugnisausgabe gibt es, wenn auch in abgespeckter Form. Ein Chor steht allerdings nicht auf der Bühne. Selbstverständlich steht auch eine Festrede auf dem Programm. Die Übergabe der Zeugnisse erfolgt ohne Händedruck. Und dabei bleibt es dann auch. Denn dass es in diesem Jahr wegen Corona keinen Abschlussball gibt, war schon länger klar.

Weitere LVZ+ Artikel

Fragezeichen hinter der Zeugnisausgabe für die Jüngeren

Während jetzt klar ist, wie die Abiturienten ihre Zeugnisse in die Hände bekommen, stehen hinter der Zeugnisausgabe für die jüngeren Gymnasiasten noch Fragezeichen. Schulleiter Kühn: „Wir wissen noch nicht, ob wir das im gesamten Klassenverband machen können.“ Im Zweifel müssen die Zeugnisse gestaffelt ausgegeben werden.

Von Nikos Natsidis