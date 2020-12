Abschied des Dienstältesten im Stadtrat Groitzsch: Lothar Gläser

Groitzsch

Von einem denkwürdigen Zeitpunkt sprach Bürgermeister Maik Kunze ( CDU). Schließlich ging mit dem 3. Dezember die mehr als drei Jahrzehnte andauernde Mitarbeit von Lothar Gläser ( SPD) im Groitzscher Stadtrat zu Ende. Der 76-Jährige hatte vor allem aus Krankheitsgründen darum gebeten, seine ehrenamtliche Tätigkeit aufgeben zu dürfen. Das Kommunalparlament entsprach dem Wunsch am Donnerstagabend, nicht ohne dem dienstältesten Mitglied für sein Wirken mit Worten, Klatschen und Klopfen zu danken.

Gläser ist seit 1990 Stadtrat in Groitzsch

Gläser war bei der ersten freien Kommunalwahl in der Noch-DDR am 6. Mai 1990 in die damalige Stadtverordnetenversammlung gewählt worden. „Ich war noch ein kleiner Mitarbeiter im Rathaus, als Du schon im Stadtrat warst“, sagte Kunze, der in dem Jahr nach wenigen Wochen in der Stadtverwaltung zum Ordnungsamtsleiter berufen worden war und seit 2001 Bürgermeister ist. „Du warst immer ein sehr aktiver Streiter im Interesse von Groitzsch.“ Gläser sei in der Bevölkerung geachtet und anerkannt aufgrund seines großen Engagements. „Und Du hast unsere Runde hier immer bereichert und wirst uns fehlen.“

Oktober 1999: Im Auftrag des Groitzscher Stadtrates und im Namen der Stadtverwaltung dankt der Abgeordnete Lothar Gläser (SPD) den VdK-Angehörigen bei ihrer Versammlung und wünscht allen weiterhin viel Erfolg. Quelle: LVZ-Archiv/Mathias Bierende

Zum Abschied Dankesworte und Präsentkorb

Kunze bat den Senior, dem Gremium wenigstens ein Stück weit erhalten zu bleiben als Besucher. „Du kannst auch immer Deinen Senf dazugeben.“ Schließlich überreichte der Stadtchef dem Ausscheidenden einen Präsentkorb und Blumen. Weitere Dankesworte sprachen die langjährige SPD-Ortsvorsitzende Karin Heimann, Gläsers Fraktionskollege Jörg Großkopf sowie CDU-Fraktionschef Andreas Zielke aus, der die Unterstützung des Groitzscher Parlamentsnestors hervorhob. „Als ich hier in den Rat kam und gleich Vize-Bürgermeister wurde, hast Du mir trotz der anderen Partei das Leben nicht schwer, sondern leicht gemacht. Dafür bin ich Dir immer noch dankbar.“

Schwerer Entschluss des Stimmenbringers

Ganz seiner höflichen Art entsprechend, fragte Lothar Gläser, ob auch er ein paar Worte sagen dürfte – was ihm Kunze natürlich gestattete. „Ich würde auch gern mal ganz vorn sitzen“, sorgte für Lacher bei seinen bisherigen Kollegen. „Der Abschied ist mir nicht leicht gefallen, aber man muss auch auf seinen Körper hören“, sagte der 76-Jährige. „Ich danke vor allem denen, die mich immer wieder gewählt haben. Die Stimmen haben gut gereicht.“ Gläser und der ebenfalls seit 1990 für die SPD angetretene, jedoch parteilose Uwe Hermann, 2017 verstorben, hatten bei den Wahlen meist noch einen weiteren Bewerber „mitgezogen“.

Nur zwei Bürgermeister in dieser Zeit

Fast 31 Jahre sei er im Stadtrat gewesen, dazu noch 18 Jahre im Kreistag (1990 bis 2008). „Ich hab mich jetzt erst wieder gefragt, wo ich die Zeit dafür hergenommen habe.“ Zwar sei er anfangs noch berufstätig gewesen. „Doch dann als Rentner? Die haben ja niemals Zeit.“ Sein Terminkalender sei voller als früher gewesen. In der Zeit als Stadtrat habe er nur zwei Bürgermeister erlebt. „Die sind ganz unterschiedlich gewesen, aber ich hab mich mit beiden vertragen.“

Lothar Gläser, der Mann mit dem markanten Bart (Mai 2010). Quelle: privat

Gläser lobt Miteinander und wünscht Geschick

Was ihm besonders gut gefallen habe, sei das Verhalten der Abgeordneten. „Es ging immer ordentlich zu, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung waren. Es gab nie ein wirklich böses Wort.“ Das wünscht Lothar Gläser dem Gremium auch weiterhin – und viel Geschick für die Gestaltung der Stadt Groitzsch.

Von Olaf Krenz