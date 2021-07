Abschied von Grundschule Neukieritzsch: Darum werden Kolleginnen vermisst

Neukieritzsch

Gleich vier Frauen verlassen zum Schuljahresende die Grundschule Neukieritzsch. Die knapp 80 Mädchen und Jungen haben den zwei Lehrerinnen, der Schulsekretärin und einer technischen Mitarbeiterin am Donnerstagnachmittag in der Turnhalle einen gleichermaßen fröhlichen wie emotionalen Abschied bereitet.

Christiane Fiebig ist vom Werken zum Sport gewechselt

Christiane Fiebig begann im Juli 1975 ihre Tätigkeit als Lehrerin. Bis zum Jahr 1993 arbeitete sie an der Hans-Beimler-Oberschule in Großzössen. Als diese geschlossen wurde, wechselte sie an eine Bildungseinrichtung in Markkleeberg. An der Grundschule Neukieritzsch fing sie vor fast 24 Jahren an, am 1. August 1997.

In dieser Zeit betreute sie zahlreiche Klassen, um die Kinder in den vier Jahren an der Grundschule fit zu machen für die weiterführenden Einrichtungen. Ihr Herz gehört bis zuletzt dem Sportunterricht, obwohl sie eigentlich mal das Fach Werken studiert hatte. Sie begleitete die Schüler häufig zu Wettkämpfen, wobei viele mit einem Pokal zurückkehrten.

65-Jährige will weiter beim Schwimmunterricht helfen

Die letzten Jahre übernahm sie für viele Stunden den Schwimmunterricht in der Schwimmhalle in Borna. Dort wird die 65-Jährige auch demnächst noch manches Mal zu sehen sein. Denn da sie gerade noch einmal ihren Rettungsschwimmer erfolgreich ablegt hat, will sie auch als Rentnerin im nächsten Schuljahr noch aushelfen.

Berufsleben nur in der Neukieritzscher Schule verbracht

Sabine Rauschenbach stieg zwar erst ein Jahr später als ihre Kollegin in den Schuldienst ein. Allerdings war sie ungleich länger an der Neukieritzscher Schule, nämlich vom Beginn ihres Berufslebens an. In den 45 Jahren seit 1976 erlebte sie das Haus als Geschwister-Scholl-Oberschule in der DDR und seit 1994 als Grundschule Neukieritzsch.

Unzähligen Kindern brachte sie hier das Einmaleins bei, das Lesen und Schreiben und besonders die Schönschrift sowie viele Grundfertigkeiten für das Lebens. Und das „jederzeit mit Eifer und Herzblut“, wie ihre Kolleginnen und Kollegen sagen. Sie legte viel Wert auf außerschulische Aktivitäten und die Arbeit mit den Eltern. Was ein Grund dafür sein mag, dass recht viele Neukieritzscher ihren Namen kennen oder bei ihr Unterricht hatten.

Sabine Rauschenbach unterrichtet späteren Landrat

Und wenn es in ihrer Laufbahn so etwas wie berühmte Schüler geben sollte, dann ist Henry Graichen einer davon. Der war 14 Jahre Bürgermeister (CDU) von Neukieritzsch und ist seit 2015 Landrat des Landkreises Leipzig. Sabine Rauschenbach hat ihn unterrichtet, Kollegin Christiane Fiebig ist seine Mutter. Graichen war unter den Gästen der Abschiedsveranstaltung.

Diese Weste hat die Feuerwehr für Sabine Rauschenbach mitgebracht. Quelle: André Neumann

Mehr als einfach nur Sekretärin und Mitarbeiterin

Auf den Ehrenplätzen saßen während des Programms der Kinder auch Birgit Wagner und Kornelia Kaspar. Birgit Wagner war 15 Jahre lang Schulsekretärin. Ihr Arbeitsplatz war nicht nur der Schreibtisch, sie war auch Ersthelferin bei kleinen Wehwehchen und Seelsorgerin für Mädchen und Jungen, die ihre Sachen suchten. Im Grunde war sie Vermittlerin zwischen Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und der Schulleiterin. Besonders der Chefin hielt sie natürlich oft den Rücken frei und stand ihr stets zur Seite.

Die Vierte im Bunde war zwar nur sechs Jahre an der Schule, doch auch sie wird man vermissen, da sind sich die Kolleginnen und Kollegen einig. Nämlich dann, wenn Dinge nicht mehr erledigt werden, um die sie sich kümmerte. Kornelia Kaspar gilt nämlich als die gute Seele des Hauses.

Sie kümmerte sich still und umsichtig um die vielen kleinen Dingen des Schulalltages, die kaum einer wahrnimmt. Liebevoll schnitt sie das Obst und Gemüse für die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Neukieritzch und der inzwischen im Haus mit untergebrachten Grundschule Deutzen. Und sie pflegte täglich das Grün in und an der Schule.

Großer Abschied in Neukieritzsch für die Lehrerinnen Sabine Rauschenbach (v. r.) und Christiane Fiebig, Schulsekretärin Birgit Wagner und Mitarbeiterin Kornelia Kaspar. Quelle: André Neumann

Fröhlicher Rückblick auf mehr als 40 Jahre

Die vier Klassen der Schule überraschten die angehenden Ruheständlerinnen mit einer Rückschau auf die reichlich vier Jahrzehnte deren Arbeitslebens. Jede Klasse nahm sich eine Dekade vor, präsentierte Höhepunkte der Zeit aus Politik, Sport und Kultur und würzte das Ganze mit Musik aus der jeweiligen Zeit. Da gab es zum Beispiel 99 Luftballons für die vier Frauen und eine Polonaise mit Schülern. Das alles sorgte für jede Menge Spaß und auch so manche Träne.

Von André Neumann