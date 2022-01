Abschied von Traumberuf für Kindergärtnerin Lona Reinhold in Eula

Borna/Eula

Etwas mit Kindern musste es in jedem Fall sein. Das stand für Lona Reinhold immer fest. Schließlich wurde sie Kindergärtnerin. Vor 45 Jahren. Am 26. Januar ist ihr letzter Arbeitstag in der Kindertagesstätte „Am Rehgarten“ im Bornaer Ortsteil Eula.

Beginn in Großzössen

„Das war immer mein Traumberuf“, sagt die 64-Jährige. Sie begann 1977 im Kindergarten Großzössen, in ihrem Heimatort. Da hatte sie drei Jahre an der Fachschule in Leipzig hinter sich („Eine kompakte Ausbildung.“). Mitte der 80er-Jahre kam sie in den Kindergarten im nahen Eula, wo sie seither auch zu Hause ist.

Das „blaue Buch“

Zu DDR-Zeiten bekamen die Erzieherinnen Vorgaben, wie die Betreuung der Mädchen und Jungen zu erfolgen hatte. „Das stand im blauen Buch“, sagt Lona Reinhold und meint damit den Erziehungs- und Bildungsplan, den jede Kindergärtnerin umzusetzen hatte. Alles andere als eine schlechte Sache, findet sie, „denn so haben die Kinder etwas gelernt“. Spielerisch und unter der Bezeichnung „Beschäftigung“, die wohl jeder noch kennt, der bis 1989 einen Kindergarten besuchte.

Heute gibt es „offene Konzepte“

„Beschäftigung“ gab es in der Regel zweimal am Tag. Und auch heute noch ist die erfahrene Kindergärtnerin davon überzeugt, dass Kinder bestimmte Impulse benötigen, um etwas zu lernen. Was dann am Ende auch zu Erfolgserlebnissen für die Mädchen und Jungen führt. Heute werden im Kindergarten „offene Konzepte“ umgesetzt. Das hat auch seinen Reiz, wie Reinhold sagt.

Kinder haben sich nicht verändert

Wenn jemand wie sie 45 Jahre im Kindergarten gearbeitet hat, kann er beziehungsweise sie vergleichen. Deshalb: Haben sich die Kinder in den Jahren verändert? „Nein“, sagt Lona Reinhold, „die Kinder nicht.“ Wohl aber die Eltern. Die sind, zumindest einige, fordernder und stärker nur auf das eigene Kind bedacht.

Dabei ist für die Erzieherin klar, dass es in einer Kindergartengruppe auch um das Miteinander gehen muss. „Da müssen die Kinder lernen, miteinander auszukommen.“ Und im Zweifel durchaus einmal zurückstecken, wenn jemand anderes an der Reihe ist.

Große Freude nach der Zwangspause

Aber ob vor oder nach dem Systemwechsel: Jemand wie Reinhold war immer für ihre Steppkes da und das mit ganzem Herzen. Deshalb war es für sie so wichtig, dass der Nachwuchs nach der corona-bedingten Zwangspause vor Jahresfrist wieder in den „Rehgarten“ kommen konnte. Vor allem: „Die Kinder haben sich gefreut, als sie wiederkommen durften.“ Nach der langen Zeit des Notbetriebs, in der nur Eltern mit systemrelevanten Berufen die Betreuungsangebote nutzen durften.

Erzieherinnen ohne Maske

Corona schränkt den Betrieb der Eulaer Kindertagesstätte freilich weiterhin ein. Die Krippengruppe und die Hortgruppe sind ebenso separiert wie die Kindergartengruppen, die allerdings im Spätdienst zusammenkommen, weil sich die Betreuung personell anders gar nicht absichern lässt. In den Zimmern tragen die Erzieherinnen keine Maske: „Sonst bekommen die Kinder ja gar nicht unsere Mimik mit.“

Als Ruheständlerin weiter eingeplant

Für Lona Reinhold geht das allerdings nun zu Ende. Auf ihre Zeit als Rentnerin freut sie sich, nicht zuletzt weil sie mehr Zeit für ihr Enkelkind hat. Ihrem „Rehgarten“ wird sie aber auch weiterhin treu bleiben. Nicht nur, weil sie gerade einmal zwei Minuten entfernt wohnt. Vor allem, weil sie auch künftig gebraucht wird, wenn Not an der Frau ist. „Ich bin schon eingeplant.“

Von Nikos Natsidis