Regis-Breitingen

Zu seinem letzten Filmabend lädt das Kultur- und Kunstprojekt „Inside – Out“ am 19. Oktober in Regis-Breitingen ein. Gezeigt werden die drei Kurzstreifen ab 18 Uhr im Gemeinschaftsgebäude „Laube“ der Wohnsiedlung „Kuchenstück“, Deutzener Straße (hinter den Garagen). In Rufweite zur Jugendstrafvollzugsanstalt stehen sie in Zusammenhang mit der Thematik Gefängnis.

Animationsfilm über das Leben eines Gefangenen

Der animierte Dokumantarfilm „Ein Aus Weg“ (20 Minuten) von Hannah Lotte Stragholz und Simon Steinhorst zeigt das Leben von Alexander K. aus drei Perspektiven. Neben seiner Sicht als Strafgefangener werden die des Kommissars und die des Kinozuschauers behandelt. „Ein Aus Weg“ hat den Deutscher Kurzfilmpreis 2016 und den nationalen Wettbewerb beim Filmfest Dresden „Goldener Reiter“ 2017 gewonnen.

Bei der Neuverfilmung eines Klassikers spielen Häftlinge

Danach zeigt „Making of Big Business“ (27 Minuten) von Clemens von Wedemeyer, wie der Regisseur mit Insassen der Justizvollzugsanstalt Waldheim den Slapstick-Klassiker von Stan Laurel und Oliver Hardy (Dick & Doof) nachspielt und dreht. Es folgt das fertige Werk „Big Business“ (27 Minuten). Die Filme entstanden bereits 2002. Inzwischen Professor für Medienkunst an der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) Leipzig, stellt sich von Wedemeyer im Anschluss dem Gespräch mit den Regiser Besuchern. Daran nehmen auch Vertreter des benachbarten Jugendgefängnisses teil.

Abschluss der Kino-Reihe von „Inside – Out“ in Regis-Breitingen

Bei dieser Abschlussveranstaltung der Kino-Reihe arbeiten der Verein Kulturbahnhof Markkleeberg als Träger von „Inside – Out“ und die Initiative „Kino in Bewegung“ von Studierenden und Lehrenden der HGB Leipzig zusammen. Zuvor gab es Aufführungen mit anderen Filmen auf dem Regiser Markt, im früheren Modehaus und in der ehemaligen Poliklinik.

Von okz