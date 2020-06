Abstandsregeln nicht durchsetzbar – kann das Bornaer Stadtfest stattfinden?

Borna

Noch ist das Bornaer Stadtfest nicht abgesagt. Derzeit ist es wie jedes Jahr rund um den Tag der deutschen Einheit geplant, also vom 2. bis 4. Oktober. „Wenn es jetzt stattfinden sollte, ginge das nicht", sagt Oberbürgermeisterin Simone Luetdke (Linke). Genaue Festlegungen seien in Zeiten, in denen es im Umgang mit Covid-19 nahezu wöchentlich Veränderungen gibt, kaum möglich.

Abstand nicht durchsetzbar

Klar sei, „dass wir bei einer Veranstaltung wie dem Stadtfest nicht anderthalb Meter Abstand durchsetzen können“. Oder die Ausweise sämtlicher Besucher kontrollieren, was ja vielerorts zu den gängigen Corona-Vorschriften gehört. Derzeit würden Hygienekonzepte verlangt, was auch für das Eventshopping des Gewerbevereins gilt, das in diesem Jahr am 11. September stattfinden soll. Auch dafür werde ein Papier benötigt, das mit dem Gesundheitsamt abgestimmt sein muss, so Luedtke weiter.

Dabei gab es in den letzten Wochen immer wieder Öffnungen in Borna. Nach dem Museum und der Mediothek wurde kürzlich auch die Schwimmhalle geöffnet, die, wenn auch mit Einschränkungen, wieder von Besuchern genutzt werden kann.

Bornaer Weihnachtsmarkt könnte ausfallen

Offen ist auch, ob es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt gibt. Dabei wäre die Problemlage ähnlich wie beim Stadtfest. Immerhin: Potenzielle Bewerber, die sich mit ihren Ständen und Buden auf dem Markt niederlassen würden, seien vorhanden. Das gelte auch für das Stadtfest, so die Oberbürgermeisterin. Falls es dafür grünes Licht gebe, ließen die sich schnell engagieren.

Von Nikos Natsidis