Adria: Sanierung des Speicherbeckens beginnt noch 2020

Regis-Breitingen

Zehn Jahre soll es dauern, bis die Böschungen des Speicherbeckens Borna – vielen auch bekannt unter dem Namen „ Adria“ – saniert sind und wieder für die Öffentlichkeit freigegeben werden können. Am Dienstagabend hatte der Bergbausanierer Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ( LMBV) über das Vorhaben in der Sporthalle von Regis-Breitingen informiert, rund 100 Zuhörer waren gekommen.

Hintergrund der nun anlaufenden Arbeiten sind die lockeren Böden der Böschungen. Diese bergen die Gefahr, ins Rutschen zu kommen. Heißt: Große Areale am Ufer des Speicherbeckens können plötzlich und ohne Vorankündigung in Bewegung geraten und nach innen wegrutschen. Auslöser dafür kann beispielsweise eine Erschütterung sein. „Mit einer solchen Rutschung in Richtung Wasserfläche gehen dann oft Schwallwellen einher, also Flutwellen“, erklärte Jochen Seiffert, Sachverständiger für Geotechnik der Beratende Ingenieure für Umweltgeotechnik und Grundbau GmbH. Weshalb große Areale der Adria gesperrt seien, um die Gefahren für Menschen und Sachgüter so gering wie möglich zu halten.

Ziel der Sanierung ist Gefahrenbeseitigung rund um die Adria

Grundlage für die beginnenden Maßnahmen von Seiten der LMBV ist eine Allgemeinverfügung, die das Sächsische Oberbergamt zum Jahreswechsel in Kraft gesetzt hatte. Ziel sei es, nach Aussage von Diemo Trepte von der LMBV, die Gefahren rund um die Adria durch die Bodenverdichtung zu beseitigen, die Funktion des Hochwasserschutzes zu erhalten sowie die Uferbereiche wieder für die Öffentlichkeit herzurichten.

Diemo Trepte (2.v.r.), Wolfram Lenk (Mitte) und Jochen Seiffert (2.v.l.) stehen den Anwohnern Rede und Antwort zur Sanierung der Adria. Quelle: Julia Tonne

Mehrere Verfahren sollen zum Einsatz kommen, um den Boden zu verdichten. Stellenweise greife der Tagebausanierer auf die Rütteldruckverdichtung zurück, bei der sich durch Vibration (eines Rüttlers im Erdboden) die Bodenteilchen verdichten. Anschließend werde Sand oder Kies in den Absenktrichter gegeben. Eine zweite Variante sei die flächige Sanierung mittels schonender Sprengverdichtung.

Erst 2029 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein

In einem Schritt legt die LMBV von diesem Jahr bis 2022 zwei Probefelder an, danach erfolgt die Auswertung aller Daten. „2023 bis 2029 erfolgt dann die großflächige Sanierung der Böschungen“, erläuterte Seiffert. Auf die Frage aus dem Publikum nach der langen Dauer der Arbeiten, machte der Geotechniker deutlich, dass die LMBV mit mehreren Geräten gleichzeitig arbeite, aber an einem Tag lediglich zehn bis 15 Löcher zur Bodenverdichtung schaffe.

Anwohner fordert, dass auch Damm in Richtung Regis untersucht wird

Steffen Dorer, Sprecher der Bürgerinitiative (BI) „Grundwasser Regis-Breitingen“, gab zu bedenken, dass Rutschungen der Bodenmassen nicht nur in Richtung Wasserfläche denkbar seien, sondern auch in Richtung der Ortschaft Regis – vorausgesetzt, das Wasser werde beispielsweise bei Hochwasser im Speicherbecken aufgestaut. „Es gab früher stellenweise unter dem Damm in Richtung Regis Grubenbaue, sogenannte Strecken“, erklärte Dorer. Allerdings wisse keiner, ob diese nach Ende des Tagebaus verfüllt, also verwahrt worden seien. Unterlagen dazu fehlten. Er forderte die LMBV auf, auch den Damm in die Betrachtungen und gegebenenfalls in die Sanierung einzubeziehen. Denn wenn die Böschungen locker seien, könnte das der Damm auch sein. Der Auftrag von Seiten des Oberbergamtes müsste dann erweitert werden. Trepte entgegnete, es gebe bisher eine konkrete Aufgabe für die LMBV – und die würde den Innenbereich der Adria betreffen. Allerdings vereinbarte Trepte nach dem Informationsabend mit Dorer, Unterlagen zu diesen Grubenbauen suchen zu wollen und mit dem Regiser Anwohner im Gespräch bleiben zu wollen.

Dorer ist es wichtig, dass noch vor Beginn der Arbeiten an der Adria alle Faktoren berücksichtigt werden. „Vorher muss alles in die Betrachtung einfließen und untersucht werden – für die maximale Sicherheit. Hinterher, wenn dann doch was passiert ist, ist es zu spät“, betonte er. Und er gebe mit seinen Nachfragen hinsichtlich dieser Problematik erst Ruhe, wenn Fachleute – also Geologen und Hydrologen – einvernehmlich festgestellt hätten, dass vom Damm keine Gefahren ausgehen.

Sperrbereichserweiterung am Speicherbecken Borna: Am Speicherbecken Borna, auch Adria genannt, gibt es demnächst Arbeiten, um Rutschungen zu verhindern. Quelle: goehlerk

Weiterer Informationsabend am Donnerstag in Borna

Weitere Fragen, die an Seiffert, Trepte und den Bürgermeister von Regis-Breitingen, Wolfram Lenk, gerichtet wurden, befassten sich unter anderem mit Lärm und Erschütterungen. Seiffert rechnet auf Grundlage zahlreicher bisher vorliegender Gutachten nicht mit Erschütterungen im Ort. Und Trepte forderte die Anwohner mit einer Anekdote auf, nicht schon vor Beginn der Arbeiten Risse an ihren Häusern zu melden. „Das ist uns an der Hochkippe in Borna passiert. Bürger hatten sich über entstandene Risse beschwert, da hatten wir noch nicht ein einziges Mal gerüttelt.“ Und auch der Lärm halte sich während der Arbeiten in Grenzen. Zwischen 22 und 6 Uhr stehe alles auf der Baustelle still.

Die für die Maßnahme Verantwortlichen stehen auch am Donnerstag noch einmal interessierten Bewohnern Rede und Antwort. Die LMBV lädt zum gleichen Informationsabend um 18 Uhr in den Goldenen Stern nach Borna ein.

