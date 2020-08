Es gibt in Pandemie-Zeiten auch gute Nachrichten: Musikfans dürfen das Liedermacher-Festival Adriakustik erleben. Ein umfangreiches Hygienekonzept erlaubt eine fünftägige Sause im Kulturpark Deutzen.

Adriakustik in Deutzen: Weniger Besucher, aber volles Programm

Hohe Hürden für Festival - Adriakustik in Deutzen: Weniger Besucher, aber volles Programm

Hohe Hürden für Festival - Adriakustik in Deutzen: Weniger Besucher, aber volles Programm