Adriakustik in Deutzen: Liedermacher holen Online-Format auf die Bühne

Nein, sagt Martin Veit, das Liedermachertreffen „Adriakustik“ 2021 ist noch kein Nach-Corona-Festival. Auch wenn es bisher kaum Auflagen gibt. Und selbst wenn – so paradox das klingen mag – mehr Besucher als je zuvor erwartet werden, seit das Festival 2013 erstmals im Kulturpark Deutzen stattfand.

Vom 18. bis 22. August soll es zum neunten Mal in Deutzen über die Bühnen gehen. Aktuell gibt es nur einige wenige Bedingungen der Behörden. Eine betrifft die Trinkgefäße. Anders als im vorigen Jahr dürfen es wieder Mehrwegbecher sein, die müssen allerdings in heißem Wasser gespült werden.

Selbstverpflichtung zu „Geimpft, genesen, getestet“

Ansonsten hoffen die Veranstalter um Martin Veit, dass die Inzidenz nicht doch noch schnell über 35 steigt. Denn dann würde es strengere Vorschriften geben. Um gewappnet zu sein, wird das Hygienekonzept vom vergangenen Jahr angewendet. Einschließlich eines Testzentrums vor Ort, in dem sich jeder Gast, der nicht geimpft oder genesen ist, einmal bei Anreise testen lasen soll. „Das machen wir freiwillig“, sagt Martin Veit. Sollte es doch noch zur Pflicht werden, sei man gerüstet.

Anspruchsvolle Musik gleich zum Auftakt

Bis zu 999 Menschen dürfen an den fünf Tagen auf das Festivalgelände. Also können abzüglich Catering, Organisatoren und Künstler rund 800 Karten verkauft werden. Veit ist zuversichtlich, in diese Größenordnung zu kommen. Die Menge der Tickets, die noch für die Abendkassen zur Verfügung stehen, ist überschaubar. Die meisten gibt es noch für das Auftaktkonzert am Mittwoch. Da spielt ab 20 Uhr die Berliner Band Dota. „Anspruchsvolle Musik, eine großartige Band“, lädt Veit ein. Die Zuhörer bekommen eingängige Songs mit feinsinnigen und vielschichtigen Texten.

Von Donnerstag bis Sonntag erwartet die Gäste eine Fülle an Konzerten und die bekannte Liedermachershow, bei der sich die Künstler mit einigen Songs präsentieren dürfen. Dabei hält der Veranstalter an einem vom ersten Tag an geltenden Prinzip fest: Gage bekommt nur die Band, die das Konzert am Mittwoch spielt. Alle anderen treten nur zum eigenen Vergnügen auf. Wie bei einem Szenetreffen eben.

Viel Musik auf zwei Bühnen

Das kann zwar zu der einen oder anderen Absage führen, hat für die Besucher aber einen wahrnehmbaren Vorteil: Wer hier auftritt, tut das mit Spaß und Freude, und das hört und spürt man. Dabei ist es egal, ob die Solokünstler und Bands Newcomer sind, Amateure oder bühnenerfahrene Musiker, die sonst häufig vor mehreren Hundert Menschen spielen.

Miss Allie gehört seit einiger Zeit dazu. Auch Simon und Jan und Cynthia Nickschas stehen auf der Künstlerliste sowie eine Band namens „Linda und die lauten Bräute“. Deren Sängerin, sagt Martin Veit, ist die Tochter des Liedermachers und Bergmanns Gerhard Gundermann.

Das alles auf zwei Bühnen. Neben der auf dem angestammten Grillplatz, wo sich bis 2019 alles abspielte, wird auch wieder die große Bühne bespielt. Die war im letzten Jahr wegen der Abstände als einzige zugelassen worden. Das hat gut funktioniert, sagt der Veranstalter: „Die große Bühne hat dem Flair keinerlei Abbruch getan.“

Der Blick geht schon voraus auf das Zehnte

Neu in diesem Jahr ist ein Format, das direkt mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Die Liedermacher Jacob Heymann und Falk hatten während der Zeit ohne Live-Auftritte gemeinsam einen Live-Stream veröffentlicht unter dem Titel „Stubenarrest“ mit eigenen Songs und mit Gästen. Das bringen sie nun in Deutzen auf die Bühne. Drei Stunden lang mit etlichen anderen Künstlern.

Natürlich werden alte Bekannte und Stammpersonal von „Adriakustik“ nicht fehlen. Die Band „Schnaps im Silbersee“ gehört dazu, der scharfzüngige Moderator Walter Stehling und Götz Widmann. Letzterer zählt noch immer als der Erfinder dieses Liedermachertreffens, das vor seiner Deutzener Zeit schon viele Jahre eine Geschichte in Kevelar weit im Westen Deutschlands hatte.

In Deutzen geht der Blick der Veranstalter und des Kulturpark-Personals derweil schon ins nächste Jahr. Dann findet vom 17. bis 21. August „Adriakustik“ zum zehnten Mal statt. Martin Veit verrät noch nichts. „Aber es wird ganz groß“, deutet er an. Hoffentlich dann endlich ganz und gar nach und ohne Corona.

