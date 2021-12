Adventsfensterweg führt zum 18. Mal durch Wiederau

Pegau/Wiederau

Das Adventsfenster von Silke Butter ist sprichwörtlich mit heißer Nadel gehäkelt. Noch am Morgen des 11. Dezember hat die Wiederauerin an ihrer Winterlandschaft gearbeitet, um sie rechtzeitig fertigzustellen. Kerzen und Tannenbäume aus Wolle zieren nun einen beleuchteten Schaukasten, den die Personal-Sachbearbeiterin vor ihrem Haus in der Hauptstraße 21 in Wiederau aufgestellt hat. „Gerade eben habe ich die letzten Stiche dafür gemacht“, lacht die 53-Jährige und ist froh über das Ergebnis.

Glühwein zum Mitnehmen

Ein paar Meter weiter ist Heike Müller am selben Abend Gastgeberin. Sie hat schon einige Liter Glühwein auf Temperatur gebracht. „Glühwein mit Abstand oder zum Mitnehmen“, nennt sie ihre kleine Aufmerksamkeit. Andere Gaumenfreuden wie Stollen, Bratwürste, Kekse, Pizzabrötchen, Fettschnitten und Soljanka sind aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen worden. „Schon letztes Jahr waren die Beköstigung und damit auch das gesellige Beisammensein weggefallen“, bedauert die 57-Jährige. „Aber wir hoffen sehr, dass es bald wieder möglich ist.“

Viele Jahre unterstützte sie die Adventsfenster ihrer Eltern Renate und Erwin Littmann in der Neusiedlung, wo sich immer ganz besonders viele Menschen versammelt haben. Bis zu seinem Tod 2019 kreierte der Schmiedemeister Jahr für Jahr mit großem Geschick seine weihnachtlichen Motive, etwa den Stall zu Bethlehem. Dazu schmückte er den Garten mit Herrnhuter Sternen.

Röhrenfernseher mit neuem Innenleben

Nun steht in Müllers hell erleuchtetem Wohnzimmerfenster in der Hauptstraße 31 ein ausgeschlachteter Röhrenfernseher mit einer kleinen Eisenbahn, einer Weihnachtskrippe und ein paar Hexen obendrauf. „Ein Erbstück mitsamt Inhalt“, erzählt die Taxifahrerin, die Weihnachtsdekoration und Heimlichkeiten im Dezember über alles liebt. „Das ist für mich oberwichtig. Aber einen Baum für mich alleine brauche ich nicht unbedingt.“

Mitgebracht aus dem Schweiz-Urlaub

Bereits zum 18. Mal findet der Adventsfensterweg im Pegauer Ortsteil statt. Er erfreut sich immer wieder großer Beliebtheit, sowohl bei den alteingesessenen Familien als auch bei den neu zugezogenen. Mitgebracht hatte die Idee einst Dieter Frankenberg von einem Schweiz-Urlaub. Jahrelang kümmerte sich der Rentner selbst um die Organisation des dörflichen Weihnachtsbrauches. Doch nun gab er sie aus Alters- und Gesundheitsgründen ab.

„Wenn wir es nicht übernommen hätten, wäre es vermutlich eingeschlafen“, glauben Heike Müller und Silke Butter, die trotz Pandemie an dieser Tradition festhalten wollen. „Gerade in dieser dunklen Zeit ist es schön, wenn man abends mal rausgehen kann, durchs Dorf läuft und überall die beleuchteten Häuser, Fenster und Gärten sieht“, sagt Müller. „So etwas Schönes wollen wir uns unbedingt bewahren.“

Jeder Tag bis Heiligabend ist abgedeckt

Im September starteten die beiden Frauen ihren Aufruf und suchten Mitstreiter für den Fensterweg. 37 Familien meldeten sich wieder, darunter auch einige aus dem neuen Wohngebiet „Am Weiher“. „Wir sind stolz, dass wir alle 23 Tage bis Heiligabend abdecken konnten. Manche sind sogar doppelt besetzt“, so die Organisatorinnen. Höhepunkt in der Weihnachtszeit wird wie jedes Jahr die Christvesper am 24. Dezember in der Kirche sein.

