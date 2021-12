Adventsfreude: Kinder aus Kitzscher überraschen Bewohner im Pflegeheim

Kitzscher

In der Vorweihnachtszeit freuen sich Bewohnerinnen und Bewohner des Altenpflegeheims „Am Schwarzholz“ in Kitzscher über Grüße und Geschenke von Kindern. In dieser Woche besuchte eine Klasse der Grundschule die Einrichtung. Im Gepäck hatte sie Lieder und selbst gebastelte Geschenke.

Lieder und Kiste mit Gebasteltem

Wobei der Besuch sich unter den Bedingungen der Corona-Pandemie auf einen kurzen Auftritt auf dem Hof vor dem Haupteingang des Seniorenheimes beschränken musste. Mit lustigen Weihnachtsmützen auf den Köpfen sangen die Mädchen und Jungen unter Leitung von Lehrerin Petra Heidler von der Weihnachtsbäckerei, von klingenden Glöckchen und über „Schneeflöckchen, Weißröckchen“.

Einige Senioren kamen heraus, um den Kindern zuzuhören. Andere standen auf den Balkonen und lauschten von dort. Die Kiste mit den Geschenken, die die Kinder mitgebracht hatten, nahm Heimleiter Matthias Krämer entgegen.

Im nächsten Jahr kann vielleicht im Haus gesungen werden

Während der Ganztagsbetreuung im Hort der Grundschule hatten viele Mädchen und Jungen kleine Weihnachtslichter gebastelt, die nun an die Menschen in dem vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) geführten Heim verteilt werden.

„Sozusagen ein Licht für die Dunkelheit“, beschrieb Andreas Friedrich, der Elternratsvorsitzende der Kitzscheraner Grundschule, den Gedanken hinter der Aktion. Vom Elternrat sei die Anregung dafür gekommen, so Friedrich. Heimleiter Krämer äußerte bei der Gelegenheit die Hoffnung, dass aus dem Besuch der Grundschüler so etwas wie eine Tradition werden könnte. Ergotherapeutin Sandra Vogel pflichtete ihm bei und meinte: „Vielleicht können die Kinder im nächsten Jahr ja auch mal im Haus singen.“

Weitere Überraschung angekündigt

Die Grundschüler sind nicht die Einzigen in Kitzscher, die in der Adventszeit an die Bewohner des Pflegeheimes denken. Im vorigen Jahr hatten Oberschüler viele Weihnachtskarten für die Seniorinnen und Senioren gestaltet. Und für diese Woche hatte die Schule auch eine Überraschung angekündigt, verriet Sandra Vogel.

Von André Neumann