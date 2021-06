Ärger am Bockwitzer See bei Borna: Radwegschilder werden demontiert

Borna/Kitzscher

Seit vielen Jahren wird an der touristischen Entwicklung des Bockwitzer Sees gearbeitet. Dabei gibt es allerhand Probleme und konträre Meinungen, wie zuletzt die Diskussion um den Surfpark gezeigt hat. Einigkeit herrschte jedoch – bislang – über die Errichtung eines guten Wegenetzes rund um den See.

Die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) hat in Abstimmung mit den Anrainerkommunen Borna, Frohburg und Kitzscher zahlreiche Wege bauen lassen, die perspektivisch von den jeweils zuständigen Städten übernommen werden sollen.

Streit begann mit Aufstellen der Wegweiser

Genau dazu gibt es jetzt Streit. Der begann damit, dass die Stadt Borna für die bessere Orientierung im vergangenen Jahr Radwegschilder aufstellte. Hierzu erfolgte keine Rücksprache mit der LMBV als Grundstückseigentümerin, die für eventuell auftretende Schäden und Unfälle in Haftung genommen werden könnte, sagt Sprecherin Claudia Hermann vom Bergbau-Verwalter.

Auch diese Beschilderung am Bornaer Ufer des Bockwitzer Sees hat die Stadtverwaltung aufgestellt. Quelle: Claudia Carell

Das Unternehmen habe daraufhin die Kommunen gebeten, die von ihnen als Radstrecken ausgewiesenen Wege zu übernehmen – und damit auch die Verkehrssicherungspflichten.

Wege teilweise in „sehr schlechtem Zustand“

Das wollen die drei Städte aber nicht, weil die Wege am See teilweise „in einem baulich sehr schlechten Zustand“ sind. „Der Asphalt bricht auf, die Bäume sind nicht verschnitten, und der Rasen ist nicht gemäht“, kritisiert Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Die Linke). An einer Stelle auf Kitzscheraner Flur sei der Fahrradweg sogar „richtig weggerutscht“.

Simone Luedtke: „Der Asphalt bricht auf, die Bäume sind nicht verschnitten, und der Rasen ist nicht gemäht.“ Quelle: Jens Paul Taubert

Ihr Amtskollege aus Kitzscher, Maik Schramm (Freie Wähler), pflichtet ihr bei: „Wir wollen uns gern künftig um die Wege kümmern, aber nicht schon vorher einen Haufen Arbeit und Geld investieren, um das in Ordnung zu bringen.“

Keine Einigung bei Vor-Ort-Termin

Die LMBV argumentiert, dass nach Abschluss des Flurneuordnungsverfahrens die Wege im Eigentum der Kommunen und somit Haftungs- und Verkehrssicherungspflichten eindeutig geklärt wären. Das Verfahren laufe aber noch. Mit dem vorzeitigen Aufstellen der Schilder sei die rechtliche Lage unklar. Der Bergbau-Verwalter betreibe keine Radwege, sondern kümmere sich ausschließlich um Wirtschaftswege.

Noch ist Bergbau-Verwalter LMBV Eigentümer des Seegeländes. Nur einen Teil hat bereits die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt übernommen. Quelle: Pauline Szyltowski

In der zweiten Juni-Woche fand ein Vor-Ort Termin mit allen Beteiligten statt – ohne Einigung. Das Ergebnis war letztlich, dass die Kommunen die Radwegbeschilderung wieder entfernen.

Stadtchefin spricht von Schildbürgerstreich

Simone Luedtke räumt ein, dass dies einem Schildbürgerstreich nahekommt. Sie ärgert sich über dieses erneute Problem am Bockwitzer See und hofft, dass die Wege schnell repariert werden. Die LMBV-Sprecherin jedoch sagt klar, dass die Sanierungsmaßnahmen im Nordbereich „nicht kurzfristig“ realisiert werden können. So laufen zum Beispiel am Weg 19 aufwendige Messungen, ein bodenmechanisches Gutachten sei notwendig.

Diese Sperrung auf einem defekten Abschnitt des nördlichen Rundweges am Bockwitzer See gibt es schon lange – hier fotografiert Anfang 2020. Quelle: André Neumann

Die Demontage der Schilder wird vor allem Radler und Wanderer treffen. Denn wer schon mal am Bockwitzer See unterwegs war, weiß, dass man sich dort leicht verfahren und verlaufen kann. Es gibt eine Vielzahl von Wegen. Selbst die angebrachten Schilder schützen Ortsunkundige nicht immer davor, schnell mal recht orientierungslos in der Gegend zu stehen. Hinzu kommt, dass die Hauptroute um den See schon in offiziellen Radwegkarten ausgewiesen ist. Was nun, wenn Radler aus Bayern nach dem Weg suchen und es kein einziges Schild mehr gibt?

Selbst Ortskundige verfahren sich

Selbst Einheimische wissen um die Gefahr, fix mal auf dem falschen Weg zu landen. Die Bornaerin Gabriele Habrainski ist oft mit ihrem Fahrrad am Bockwitzer See und den benachbarten Gewässern unterwegs. Sie weiß: „Hier kann man sich schnell verfahren.“ Die Natur sei „wunderschön“. Leider seien die Wege teilweise in einem „sehr schlechten Zustand, weil das Gras ganz hoch ist und die Bäume in den Weg ragen und der Belag nicht gut ist“.

Lesen Sie über den Bockwitzer See auch

Ein LVZ-Test per Fahrrad ergab, dass die großen Wege am Bockwitzer See – mit Asphalt oder Schotter belegt – keine Pisten für Rennfahrer, aber mit einem Tourenrad meist gut befahrbar sind. Ja, es stimmt, das Gras in Wegnähe ist zum Teil hoch gewachsen. Manchem Ast muss der Radler ausweichen. Im groben und ausgefahrenen Schotter fährt es sich an manchen Stellen schwierig. Die starke Beschädigung an der Nordseite des Sees gibt es nach wie vor: Ein Bauzaun sperrt den Weg über eine gewisse Strecke ab, Radfahrern bleibt nur ein schmaler Streifen.

Von Claudia Carell