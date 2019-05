Pegau

Albrecht Landgraf kann es nicht verstehen. „Da wollen sich Leute in ihrer Freizeit vor Ort fürs Allgemeinwohl engagieren, und dann das“, sagte der Vorsitzende des Pegauer CDU-Ortsverbandes am Mittwochvormittag. Am Morgen hatte er registrieren müssen, dass zum dritten Mal ein Großplakat mit Porträtfotos der Kandidaten für Stadt- und Ortschaftsrat sowie Kreistag beschmiert worden war. Er erstattete Anzeige bei der Polizei.

Plakat zeigt Porträts örtlicher CDU-Kandidaten

„Wir zeigen nur unsere Bewerber, das Plakat enthält keine politische Aussage“, sagte Landgraf. „Wenn wir uns schon nicht mehr so äußern können, läuft etwas falsch.“ Es sei doch noch ein gewisser Unterschied, ob Berufspolitiker betroffen sind oder Menschen aus der Nachbarschaft. „Wobei auch die aufgemalten Brillen und Bärte für Kretschmer und Jahr auf dem Europawahl-Plakat nicht in Ordnung sind.“

„Verhalten kein demokratischer Umgang“

Erschwerend kommt aus Landgrafs Sicht hinzu, dass sich der Aufsteller für das etwa dreieinhalb mal zweieinhalb Meter große Poster auf Privatgelände in Pegau-Carsdorf steht. „Dreimal wurde dort der Schriftzug ,Nie wieder CDU‘ draufgeschmiert. Die drei Plakate haben jeweils 130 Euro gekostet. Geld, das die Kandidaten aus der eigenen Tasche bezahlen.“ Das Verhalten sei kein demokratischer Umgang. Für die letzten Tage bis zur Wahl werde er wohl nur ein Banner „Demokratie stärken“ überkleben.

Von okz