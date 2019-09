Ärzte entlassen, Patienten verlegt: Was ist los im Sana Klinikum in Borna?

Borna

Ende vergangener Woche ging alles ganz schnell. Mit der Entscheidung der Klinik-Geschäftsführung, die Fachabteilung für Neurochirurgie am Sana Klinikum Borna zu schließen, seien Mitarbeiter und Patienten überrascht worden, heißt es hinter den Kulissen. Zwei Assistenzärzten wurde zum Ende des Jahres gekündigt, Patienten sind in andere Kliniken verlegt worden. Dem Vernehmen nach wurde auch der Chefarzt und Neurochirurg, Christos Trantakis, freigestellt.

Neurochirurgie nicht im sächsischen Krankenhausplan

Die Klinik bestätigte am Dienstag die Schließung der Fachabteilung und begründete das mit jahrelangen und nun schließlich gescheiterten Versuchen, „die neurochirurgische Abteilung in den Krankenhausplan des Freistaates Sachsen aufzunehmen“, so die Erklärung aus Borna. Für den Aufbau der Neurochirurgie in Borna wechselten im Laufe der Jahre renommierte Mediziner der Uni-Klinik Leipzig nach Borna.

Ausbau des Interdisziplinären Wirbelsäulenzentrums

Man habe sich nunmehr gezwungen, die Fachabteilungsstruktur umzugestalten. Die neurochirurgischen Leistungen werden nun unter dem Dach des Interdisziplinären Wirbelsäulenzentrums zentriert. Dort werden Patienten mit Erkrankungen der Wirbelsäule, des Rückenmarks und der peripheren Nerven, angeborenen und erworbenen Fehlbildungen und Funktionsstörungen des Rückenmarkes, degenerativen Veränderungen, Entzündungen, Metastasen und Tumoren der Wirbelsäule sowie Wirbelsäulen- und Rückenmarksverletzungen behandelt.

Borna kann keine Operationen an Hirn und Hirnhaut mehr durchführen

Operationen an Hirn und Hirnhäuten hingegen werden künftig nicht mehr in Borna durchgeführt. Betroffene müssten in Zukunft längere Wege in Kauf nehmen. „Wir haben in den letzten zehn Jahren massive Anstrengungen unternommen, die Fachabteilung Neurochirurgie im Krankenhausplan des Freistaats Sachsen zu etablieren. Leider ohne Erfolg“, so Sana-Regionalgeschäftsführer Martin Jonas.

Der Krankenhausplan Sachsen regelt den Bedarf an stationären und teilstationären Versorgungsstrukturen. Damit wird bestimmt, welche Krankenhäuser für die Versorgung gebraucht werden, welche Fachabteilungen vorgehalten werden sollen und welche Bettenanzahl dort notwendig ist. Und: Er regelt die Krankenhausfinanzierung. Für die neurochirurgische Abteilung des Sana Klinikums, das bislang im Medizinischen Versorgungszentrum für Diagnostik und Therapie Leipziger Land angeschlossen war, erhält die Klinik keine Krankenkassen- oder andere öffentliche Mittel.

Ambulante Standorte in Rochlitz und Grimma geplant

Die Wirtschaftlichkeit der Neurochirurgie sei unter diesen Umständen nicht länger darstellbar gewesen, erklärt die Klinikleitung. Als Konsequenz wird die Neurochirurgie (ausgenommen der Operationen an Hirn und Hirnhäuten) ans Interdisziplinäre Wirbelsäulenzentrum angeschlossen. Auch die zur Neurochirurgie gehörende Kopf- und spinale Mikrochirurgie geht im Wirbelsäulenzentrum auf.

Den drei Oberärzten der bisherigen Neurochirurgie sollen „interessante Perspektiven innerhalb des Interdisziplinären Wirbelsäulenzentrums beziehungsweise an den ambulanten Standorten“ angeboten werden, so Kliniksprecherin Janet Schütze. Die bisherige Ambulanztätigkeit an den Standorten Borna und Markkleeberg wird perspektivisch durch Präsenzen in Rochlitz und Grimma ergänzt.

Von Thomas Lieb