Ärztliche Versorgung im Leipziger Land lückenhaft

Ein U statt eines Ü gilt für die hausärztliche Versorgung im Planungsbereich Borna: U wie unterversorgt. Es fehlt an Allgemeinmedizinern und Internisten. Der Landesausschuss der Ärzte und Krankenkassen in Sachsen diagnostiziert per 1. April in diesem Bereich, der sich von Rötha bis Kohren-Sahlis, von Neukieritzsch bis Geithain erstreckt und der 48,75 Planstellen hat, einen Versorgungsgrad von 96,7 Prozent. Fünf Stellen sind hier laut Kassenärztlicher Vereinigung Sachsen (KVS) unbesetzt. Eine weitere offene Stelle kam per 1. Juli hinzu: Die Geithainer Allgemeinmedizinerin Bärbel Hartmann schloss ihre Praxis in der August-Bebel-Straße.

Regionen Borna und Oschatz unterversorgt

Leipzig, Grimma, Wurzen, Delitzsch, Eilenburg sind: Ü(berversorgt). Hier gibt es derzeit mehr als ausreichend Allgemeinmediziner. In Oschatz und Borna nicht; noch weniger in Torgau, wo zwölf Stellen unbesetzt sind. „Mit der am 4. Mai veröffentlichten Anordnung wurde für Borna erstmals eine drohende Unterversorgung festgestellt“, sagt Patrice Fischer von der Pressestelle der KVS der LVZ: „Hier existieren fünf offene Stellen, die zu vergeben sind.“ Deutlich besser sehe es für das Leipziger Land und das Muldental bei Augenärzten und Urologen, HNO-Ärzten und Kinderärzten, Frauenärzten und Hautärzten aus. Hier verzeichnet die aktuelle Statistik durch weg ein Ü wie Überversorgung. Mit der Konsequenz, dass sich in diesen Planungsbereichen keine weiteren Mediziner niederlassen können.

Patient: Ich muss mir jetzt jemand Neues suchen

Die Situation bei der hausärztlichen Versorgung in Geithain ist seit Monatsbeginn zusätzlich angespannt. „Mir wurde vor einigen Tagen gesagt, ich muss mir jemand Neues suchen“, sagt Steffen Harzendorf aus Bruchheim nach dem jüngsten Besuch in der Praxis seiner Hausärztin Bärbel Hartmann. „Das ist ein Problem, denn die anderen Hausärzte in der Stadt sind alle voll, die nehmen sicher keinen mehr. Das ist ein Thema, das viele bewegt.“ Und eines, dass sich in den letzten Juni-Tagen nicht aufklären ließ. Die Kassenärztliche Vereinigung wisse von Hartmanns Schließungsplänen nichts, so Sprecherin Fischer: „Eine Beendigung der Tätigkeit zum 30. Juni ist uns nicht bekannt.“

Ärztin: Keinen Nachfolger gefunden

Die Ärztin selbst, seit 25 Jahren Allgemeinmedizinerin, antworte auf mehrere LVZ-Anfragen erst am Dienstagnachmittag. „Ich werde meine Praxis aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen“, informiert sie. Bedauerlicherweise habe sie trotz sehr intensiver Bemühungen die Praxis nicht neu besetzen können. „Wir wollen unseren Patienten bei der Vermittlung eines neuen Hausarztes behilflich sein. Für das entgegengebrachte Vertrauen möchte ich mich bei den Patienten bedanken.“ Für die Übergabe der Krankenakten sei die Praxis bis Ende September nach Terminvereinbarung zu erreichen.

Geithainer Berufskollege: Wir müssen das schultern

Überrascht hat Hartmanns Rückzug offenbar auch ihre Geithainer Berufskollegen. Er habe keine offizielle Information, sagt Allgemeinmediziner Thomas Goldmann, der im nahen Ärztehaus seine Praxis hat. „Unabhängig davon gilt: Die medizinische Versorgung muss gewährleistet werden.“ Falle ein Hausarzt aus, müssten die anderen einspringen und „die Lasten auf mehrere Schultern verteilen“. Wegschicken dürfe und werde man keine Patienten. „Insgesamt sind wir in Geithain mit Allgemeinmedizinern noch relativ gut versorgt.“ Aber das könne sich schnell ändern, nicht zuletzt mit Hinblick auf das erhebliche Alter vieler Ärzte.

Oberbürgermeister: Nur geringer Einfluss

„Im Großen und Ganzen stehen wir in Geithain nicht schlecht da. Wir haben ein breites und gutes Angebot“, sagt Oberbürgermeister Frank Rudolph (UWG). Das nutzten nicht nur die Geithainer selbst, sondern viele aus dem Umland. Die Kommune sei bemüht, die Ärzteversorgung zu unterstützen; direkten Einfluss auf die Besetzung von Mediziner-Stellen habe man aber nicht. Im südlich an das Kohrener Land grenzende Langenleuba-Oberhain war es im April gelungen, die allgemeinmedizinische Praxis nach einer Unterbrechung neu zu eröffnen. Die Stadt Penig hatte dafür die alte Gemeindeschwestern-Station umgebaut.

