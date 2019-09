AfD Borna schließt Jöricke aus Stadtratsfraktion aus

Borna

Paukenschlag bei der AfD in Borna: Deren Spitzenkandidat Reinhard Jöricke ist überraschend aus der künftigen Stadtratsfraktion ausgeschlossen worden. Das hat der Vorsitzende der künftigen AfD-Fraktion im Bornaer Stadtrat, René Dietze, am Donnerstag bestätigt. Grund dafür ist unter anderem ein Schreiben an den Deutschen Gewerkschaftsbund ( DGB),in dem Jöricke den DGB wegen der Nichteinladung der AfD zu einem DGB-Wahlforum beschimpft hatte.

fD-Fraktion im Bornaer Stadtrat schrumpft

Die neue AfD-Fraktion im Bornaer Stadtrat schrumpft damit auf vier Mitglieder. Jöricke selbst bleibt Stadtrat und AfD-Mitglied. Er hatte bei der Stadtratswahl am 26. Mai mit mehr als 1800 Stimmen die meisten Stimmen aller Stadtratskandidaten erhalten.

Von Nikos Natsidis