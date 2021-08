AfD-Kandidat Edgar Naujok aus Markranstädt ist ein „Fan direkter Demokratie“

Landkreis Leipzig

Ossi oder Wessi? Bei Edgar Naujok ist die Bestimmung der Herkunft so eine Sache. Einerseits wurde er tief im Westen, in Oggersheim, einem Stadtteil von Ludwigshafen, geboren. Oggersheim? Saumagen? Da war doch was? Richtig. Wohnort von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl. Andererseits stammen die Vorfahren des AfD-Kreisvorsitzenden aus Ostpreußen.

In den Kriegswirren flüchteten sie nach Altenburg. In der Stadt lebte zu DDR-Zeiten auch Naujoks Halbschwester. „Ich besuchte sie 1988 für zwei Wochen. Dabei lernte ich auch meine damalige Frau kennen.“ Im April 1989 wurde geheiratet. Einen Monat später reiste Naujok mit Gemahlin in den Westen aus.

Antrag auf DDR-Staatsbürgerschaft

In München arbeitete er als Systemadministrator bei einer Versicherung. Oft war er zu Besuch in Altenburg. Vergeblich wollte er dort das Gewerbe anmelden. Selbst sein unterstützender Antrag auf Staatsbürgerschaft der DDR lief ins Leere. Dann fiel die Mauer. Und Naujok, der Wossi, durfte sich in Altenburg schließlich doch selbstständig machen.

Seit 2010 ist der heute 61-Jährige berufsbedingt in Markranstädt zu Hause. Der Stadtrat hat eine Lebensgefährtin und ist Vater einer erwachsenen Tochter. In Kürze erwartet die ihr erstes Kind. Naujok erinnert sich an seinen Fallschirmsprung in Gera – vor den Augen der Tochter: „Ich wollte ihr beweisen, dass der Vater kein Schwätzer ist.“

Vier Jahre bei den Fallschirmjägern

Naujok, der sich als junger Mann vier Jahre freiwillig zur Bundeswehr gemeldet hatte und bei den Fallschirmjägern war, hat viele Hobbys. So fahre er leidenschaftlich gern Motorrad, unternehme Touren durch Südtirol, Sardinien und „durch unser schönes Sachsen“. Aber auch im Alltag sei er oft als Biker unterwegs.

Edgar Naujok ist begeisterter Motorradfahrer. Quelle: privat

Eine der wenigen Ausnahmen: die Fahrt zu den Wahlständen. Dann nehme er in der Regel das Auto. Das sei sicherer. „Nicht nur einmal wurde ich von anderen Verkehrsteilnehmern genötigt. Sie fuhren permanent Schlängellinien, zeigten mir den Stinkefinger oder stellten sich plötzlich quer.“

„Gegen Extremismus jedweder Art“

Anfeindungen wie diese sei er gewöhnt. Vor gut zehn Jahren war er Gründungsmitglied der nicht mehr existenten „Demokratischen Bürgerbewegung“ (D-BÜ). „Wir hatten noch nicht mal unser Parteiprogramm veröffentlicht, da wurde im Internet schon über uns gewettert. Wir wären ein NPD-Ableger und Nazis.“

Heute bezeichnen ihn seine politischen Widersacher als „knallharten Anhänger“ des „Flügels“, in dem sich völkisch-nationalistische und rechtsextreme Kräfte um den Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke sammeln. Was er denen entgegne? „Ich bin gegen Extremismus jedweder Art – ob von links, rechts oder religiös begründet.“

Rundumschlag gegen Regierungspolitik

Außerdem gebe es die Gruppierung „Flügel“ nicht mehr, so Naujok. Als Angela Merkel 2015 „die Grenzen aufmachte“ und „Leute nach Deutschland strömten, die mit unserer Kultur nichts gemein haben“, stellte der Markranstädter den Antrag, Mitglied der AfD zu werden. 2016 trat er ein. Seit vier Jahren ist er Parteivorsitzender im Landkreis Leipzig.

Edgar Naujok bei einer Wahlveranstaltung seiner Partei. Quelle: René Beuckert

Er sei ein großer Fan direkter Demokratie: „Wir müssen endlich was für unsere Bürger tun – nicht immer nur was für andere.“ Unsere Bürger, darunter verstehe er alle, die deutsche Staatsbürger seien. Die Regierung habe sich zuletzt einen Fehlschlag nach dem anderen geleistet – „von der Coronapolitik über die Flutkatastrophe bis Afghanistan“.

Blue Deal statt Green Deal

Die Bürger müssten steuerlich entlastet, Kommunen gestärkt werden, so Naujok. Dem Green Deal setze er den Blue Deal entgegen – ein Konzept, wie Deutschlands Wirtschaft „vom Kopf auf die Füße“ gestellt werden könne. Geschäftlich war er in Litauen unterwegs, dort gebe es keine Funklöcher mehr. In Litauen stieß er oft auch auf den Namen Naujok.

„Übersetzt bedeutet das Neuling.“ Gern würde er Neuling im Bundestag werden. Er, der einstige Trommler im Spielmannszug, Ex-Schlagzeuger einer Schülerband und Schützenbruder. Beim Tauchen in der Karibik verunglückte er um ein Haar: „Auf einmal war die Luft weg. Einfach so. Da blieb nur der Notaufstieg. 30 Meter in Nullkommanix.“

Von Haig Latchinian