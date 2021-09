Borna/Geithain

Der Sieger um das Direktmandat im Wahlkreis 154 musste lange warten. Der Wahlkrimi im Landkreis Leipzig lief bis weit nach Mitternacht. Erst als das Ergebnis aus Parthenstein vorlag, war Edgar Naujok sicher, dass er künftig im Berliner Bundestag sitzen wird.

Permanent im Wahlkampf unterwegs

Dabei ging der 61-Jährige mit Geburtsort Oggersheim durchaus optimistisch in den Wahlkampf. „Ich war permanent unterwegs, und da haben mich die Leute immer wieder angesprochen.“ Leute, die Naujok sagten, „dass sie auf unserer Seite sind“. Auf der Seite der AfD, was sich ja dann auch im vorläufigen amtlichen Endergebnis von 25,6 Prozent niederschlug. CDU-Kandidat Georg-Ludwig von Breitenbuch kam auf 24,3 Prozent.

Die AfD erwartete das Wahlergebnis in einer Gaststätte in Böhlen. Quelle: André Neumann

Naujok bleibt Kreischef

Naujok will den Landkreis Leipzig „in jeder Hinsicht kraftvoll in Berlin vertreten“. Im Bundestag würde er sich gern um die Themen Digitalisierung, Wirtschaft und Energie kümmern. Trotz seines Mandats will der EDV-Experte weiterhin in seinem bisherigen Beruf als Systemadministrator arbeiten. Zudem möchte der 61-Jährige weiter AfD-Kreisvorsitzender bleiben.

Neue Geschäftsstellen in Wurzen und Markranstädt

Das ist er seit fünf Jahren. Damals, sagt er, sei der Landkreis schwarz gewesen. „Jetzt ist er blau.“ In seinem Wahlkreis will Naujok mehr Ansprechmöglichkeiten für Bürger schaffen. Neben den bereits existierenden Partei-Geschäftsstellen in Borna und Grimma wird die AfD auch Büros in Wurzen und Naujoks Heimatort Markranstädt eröffnen.

Von Nikos Natsidis