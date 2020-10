AfD bringt Linke in Borna in die Bredouille

Borna

Es ist alles andere als eine für die Bornaer Stadtgeschichte revolutionäre Veränderung, die die AfD-Stadtratsfraktion auf der Stadtratssitzung am Donnerstag, 18 Uhr, im Stadtkulturhaus herbeiführen will. Eher geht es um die Schaffung des Status quo ante. Die AfD möchte, dass das Bornaer Amtsblatt wieder so erscheint wie bis 2016. Damals hatte eine Stadtratsmehrheit aus CDU, „Bürgern für Borna“ ( SPD) und SPD durchgesetzt, dass es das Amtsblatt, also die amtlichen Verlautbarungen etwa von Stadtratsbeschlüssen, nur noch digital gibt. Stärkste Gegner dieses Beschlusses waren seinerzeit die Linken.

Dietze : Geld für gedrucktes Amtsblatt einplanen

AfD-Fraktionschef René Dietze begründet den Vorstoß seiner Fraktion damit, dass „auch in der Zeit fortschreitender Digitalisierung" nicht alle Bürger Internet hätten. Und weiter heißt es in der Beschlussvorlage, „eine Mehrzahl der älteren Bürger nutzt kein Internet“. Das Amtsblatt sei vor seiner Einstellung gut angenommen worden. Zudem sieht Dietze in einem neu-alten Amtsblatt auch die Möglichkeit, „dass die Fraktionen dort selbst Artikel veröffentlichen können“ und die Bürger über Termine informiert würden. Die Gelder für ein gedrucktes Amtsblatt sollten im nächsten Haushalt eingeplant werden.

Schröter : Niemand hat nach dem Amtsblatt gefragt

BfB-Fraktionschef Bernd Schröter, schon vor drei Jahren gegen das gedruckte Verlautbarungsorgan, hält vom AfD-Vorstoß wenig bis nichts. „An mich ist noch niemand herangetreten, der das Amtsblatt unbedingt im Briefkasten haben möchte.“ Im Amtsblatt stünden in der Regel nur Texte wie eine neue Satzung, „wie viele Bürger lesen sich das denn durch“. Die BfB wollen den jetzigen Zustand, das digitale Amtsblatt, beibehalten.

Wübbeke : Amtsbatt kann abonniert werden

Die CDU-Fraktion will sich in der Sache ebenfalls treu bleiben. Auch, weil es ja nach wie vor durchaus die Möglichkeit gebe, sich das Amtsblatt auf Papier in den häuslichen Briefkasten kommen zu lassen, wie Roland Wübbeke, der Fraktionsvorsitzende, sagt. Wer das wolle, müsse das nur beantragen und einen kleinen Obolus dafür zahlen. „Das ist insofern kein Problem“, sagt Wübbeke mit Blick auf die städtische Bekanntmachungssatzung.

Urban : Es soll bleiben, wie es jetzt ist

Auch für die SPD-Fraktion ist das Amtsblatt als Druckwerk kein Thema. „Wir haben das jetzt digital“, und so sollte es auch bleiben, erklärt SPD-Fraktionsfrontmann Oliver Urban. Und er fügt hinzu: „Wenn die Linken das Amtsblatt mit der AfD wieder einführen wollen, dann sollen sie es machen.“

Linke haben für gedrucktes Amtsblatt gekämpft

Die Linken hatten seinerzeit in der Tat für den Erhalt des gedruckten Amtsblatts gekämpft. Linken-Fraktionschefin Ines Graichen legt aber Wert auf die Feststellung, dass das vor allem ihr Vorvorgänger Frank Feldmann war. Der 80-Jährige, der vor wenigen Monaten nach 30 Jahren im Stadtrat beziehungsweise in der Stadtverordnetenversammlung auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist, hatte unter Verweis auf seine Generation den Erhalt des gedruckten Amtsblattes gefordert. Wie sich die Linken bei der Abstimmung verhalten, ist noch offen. AfD-Fraktionschef Dietze fordert, „dass die Linken über ihren Schatten springen müssen“.

Von Nikos Natsidis