AfD in Rötha bleibt bei genereller Ablehnung von Riesen-Solarpark

Es geht voran mit den Planungen für den Energiepark Witznitz. In Rötha ist die nächste Entscheidungsrunde für die Schaffung von Baurecht für den 500 Hektar großen Solarpark zwischen der Pleiße, Kahnsdorf und dem Kahnsdorfer See eingeläutet worden. Die Investoren haben die Bebauungspläne für die betroffenen Kommunen Böhlen, Neukieritzsch und Rötha erstellen lassen. Jetzt müssen die örtlichen Räte entscheiden, ob sie den Entwurf billigen und öffentlich bekannt machen.

Damit macht die Stadt Rötha den Anfang, die mit nur fünf Hektar den kleinsten Anteil an der Gesamtfläche des geplanten Solarparks auf ihrer Gemarkung haben würde. In einer gemeinsamen Sitzung der beiden beschließenden Ausschüsse – somit des gesamten Stadtrats und einiger berufener Bürger – wurde der Entwurf des B-Planes jetzt erstmals behandelt.

Kritik reibt sich nicht an Details

Wobei sich erneut zeigte, dass es ausgerechnet im Röthaer Rat den meisten Widerstand gegen das Vorhaben gibt. Diskutiert wurde dabei nicht über Inhalte des Bebauungsplanes wie zum Beispiel Lage, Größe, Höhe der Anlagen und der Zäune, Rückbaupflicht und Maße von Wegen. Stattdessen wiederholten die Gegner ihre grundsätzlichen Ablehnungen des Fotovoltaik-Projektes beziehungsweise der Energiewende insgesamt.

AfD sieht Wasservögel in Gefahr

Torsten Klemmer von der AfD schlüpfte dafür sogar kurzzeitig in die Rolle eines Komikers. Der Kommunalpolitiker behauptete ernsthaft, er würde den vom Investor gewählten englischen Firmennamen Move On Energy nicht verstehen und sprach ihn buchstabengetreu aus. Klemmers eigene Werbeagentur trägt den englischen Begriff Design im Namen.

Darüber hinaus sprach die AfD erneut von einer Verschandelung der Landschaft, von Vernichtung von Landwirtschaftsflächen und von einem laut Jörg Dornau „nicht einschätzbaren Risiko für Wasservögel“. Dahinter steckt die Annahme, Vögel könnten einen großen Solarpark mit einer Wasserfläche verwechseln und massenhaft darauf verenden.

Ablehnung auch bei „Initiative für Rötha“

Wolfgang Pielmaier, Technischer Leiter von Move On Energy, bezeichnete das als „eine schöne Mär“. Auch Dornaus Argument, der Solarpark werde keinen Beitrag zur Grundlastversorgung leisten, weil er nur am Tage Strom produziert, trat Pielmaier entgegen. Das stimme im ersten Schritt, räumte er ein. Später wolle man in die Produktion von Wasserstoff als Speicher für die Grundlast investieren.

Generelle Ablehnung des Solarparks kommt teilweise auch aus der Fraktion „Initiative für Rötha“. Timo Müller gab zu Protokoll: „Ich halte von der Sache nichts.“ Auf ein mögliches Versäumnis der Stadt Rötha im Zusammenhang mit den Solarpark-Plänen wies Frank Graupner, berufener Bürger des Technischen Ausschusses, hin.

Keine Ausgleichsmaßnahmen auf Röthaer Flur

Er wolle genau wissen, wo Ausgleichsmaßnahmen für Umwelteingriffe vorgenommen würden und ob auch Rötha davon profitiere. Das sei nicht der Fall, gab Pielmaier zur Antwort. Die Stadt Rötha habe keine Flächen angeboten. Alle Ausgleichsmaßnahmen von Pflanzungen bis zur Schaffung von Lebensräumen bestimmter Tierarten würden auf Neukieritzscher Flur umgesetzt.

Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) hatte schon vor der Debatte eingeschätzt, an der grundsätzlichen Situation habe sich seit den bisher im Planungsverfahren gefassten Beschlüssen nichts geändert. Er bat alle anwesenden Stadtratsmitglieder um eine Probeabstimmung und ging danach von einer „zustimmenden Vorberatung“ aus.

Ob die Einschätzung stimmt, wird sich am 15. Juli in der Stadtratssitzung zeigen. An dem Tag wird auch in Böhlen der die Stadt betreffende Bebauungsplan behandelt. In Neukieritzsch steht der Solarpark voraussichtlich am 27. Juli auf der Tagesordnung des Gemeinderates.

