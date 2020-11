AfD in Rötha stimmt neuer Kita-Satzung wegen Impfpflicht nicht zu

Rötha

Der Stadtrat hat eine neue neue Benutzungsordnung für Kindertagesstätten und die Tagespflege in der Stadt Rötha beschlossen. Laut Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) hat das nichts mit den aktuellen Debatten um Betreuungskonzept und Kommunikationssituation an der Kita „Regenbogenland“ zu tun.

Laut Satzung gibt es in der Stadt Rötha sowie den Ortsteilen Espenhain, Oelzschau und Mölbis insgesamt vier Kindertagesstätten jeweils mit Krippe und Kindergarten. Hinzu kommen Horte an den Grundschulen in Rötha und Espenhain und eine Kindertagespflege in Rötha.

Mit der Neufassung sollten unter anderem die Öffnungs- und Schließzeiten der Einrichtungen vereinheitlicht geregelt werden. Außerdem wurden datenschutzrechtliche Bestimmungen aufgenommen, und es wird geregelt, dass für die Aufnahme in eine Kindertagesstätte der Nachweis einer Schutzimpfung gegen Masern erforderlich ist. An dieser Stelle bekam dann selbst der Stadtratsbeschluss über eine ziemlich formale Satzung eine politische Dimension. Der AfD-Abgeordnete Torsten Klemmer erklärte, wegen der Impfpflicht werde er der neuen Kita-Satzung nicht zustimmen. In der Abstimmung, die ansonsten einstimmig erfolgte, enthielten sich beide AfD-Stadträte der Stimme.

Von André Neumann