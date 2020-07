AfD macht in Neukieritzsch und Borna Front gegen ZBL-Geschäftsführer

Borna/Neukieritzsch

Die AfD stellt offenbar die Entscheidung für den neuen Geschäftsführer im Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL) nachträglich in Frage. Thomas Winkler hatte die Stelle bereits am 1. April angetreten, nachdem die Verbandsversammlung sich mehrheitlich für den Bad Lausicker ausgesprochen hatte.

Schon damals war öffentlich bekannt, dass Winkler von seinem bisherigen Zweckverband im sachsen-anhaltinischen Köthen, wo er Geschäftsführer war, gekündigt worden war. Es ging dabei um Verluste bei Derivatgeschäften, die Winkler angeblich ohne Kenntnis des Verbandes getätigt haben soll.

Thomas Winkler ist seit dem 1. April 2020 Geschäftsführer des ZBL (Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land) Quelle: André Neumann

Hellriegel gibt Frage an Verbandsvorsitzende weiter

Auf der jüngsten Gemeinderatssitzung in Neukieritzsch hatte der AfD-Abgeordnete Michael Schwitalla auch vorgetragen, dass der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Winkler auf Schadenersatz in Höhe von mehreren Millionen Euro verklagt habe. In ähnlicher Weise hatte sich kurz zuvor auch die AfD-Fraktion im Stadtrat von Borna geäußert.

Schwitalla ließ seine Äußerungen in der Frage an den Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) münden: „Wie kann es möglich sein, dass dieser Herr jetzt den ZBL leitet.“ Hellriegel, der stellvertretender Verbandsvorsitzender des ZBL ist, vermied eine Antwort. Er werde die Frage an die Verbandsvorsitzende weitergeben, kündigte er an. Chefin des ZBL ist die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke.

Vorwürfe gegen Winkler waren im ZBL bekannt

In einem von der Bornaer AfD-Fraktion verbreiteten Papier heißt es wörtlich: „Für die AfD-Fraktion in Borna ist es nicht hinnehmbar, dass die Gebührenzahler für das Fehlverhalten einstehen müssen und Thomas Winkler nun bei der ZBL in Lohn und Brot gebracht wurde.“

Die jetzt von der AfD vorgebrachten Vorwürfe enthalten nichts Neues. Die Mitglieder der Verbandsversammlung des ZBL wussten um die Vergangenheit Winklers im Köthener Verband und die Gründe, die dort zu seiner Entlassung geführt hatten.Dennoch hatten sie ihn im Februar ohne Gegenstimmen zum neuen Geschäftsführer des Verbandes bestimmt. Winkler selbst äußerst sich zu der Angelegenheit öffentlich nicht, sagte er auf Anfrage der LVZ.

